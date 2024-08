@ML – Emerson Royal, conferenza stampa di presentazione: le dichiarazioni in diretta

Oggi il Milan presenta il terzo colpo della sua campagna acquisti, Emerson Royal: ecco le parole del nuovo terzino rossonero.

Il calciomercato in entrata del Diavolo è finora costituito da tre nuovi arrivi, l’ultimo è Emerson Royal, prelevato dal Tottenham a titolo definitivo. Un innesto voluto fortemente da Paulo Fonseca, che lo ritiene un laterale difensivo perfetto per la sua idea di calcio.

Il Milan ha investito 15 milioni di euro più bonus per comprare il cartellino del 25enne brasiliano, che era un obiettivo già in passato. Si era messo in luce con la maglia del Real Betis e ci fu un tentativo di acquistarlo, però il Barcellona lo vendette al Tottenham per 25 milioni dopo aver esercitato la recompra. A Londra alti e bassi, l’ultima stagione molto negativa. Emerson Royal cerca rilancio e Milano può essere la piazza ideale. Stamattina dalle 11:30 la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan. Noi di MilanLive la seguiremo e vi riporteremo in diretta tutte le sue dichiarazioni.

Milan, Emerson Royal si presenta: tutte le sue parole

VOGLIA DI VENIRE AL MILAN – “Ho parlato molto con il club ed era sempre chiaro che il Milan fosse l’opzione migliore per me. Ho tanto entusiasmo e voglia, ho un futuro davanti a me. Il Milan ha sempre creduto in me. Anche se sono giovane, sono stato un leader in tutte le squadre in cui ho giocato. Faccio dare il meglio a chi gioca con me, parlo molto con i compagni durante gli allenamenti. Ringrazio per l’opportunità, voglio ricompensare gli sforzi fatti per me”.

TRADIZIONE DI BRAVI DIFENSORI E BRASILIANI AL MILAN – “Non ho parlato personalmente con Fonseca. Il Milan ha una tradizione di grandi difensori, ad esempio Thiago Silva e Cafu. I brasiliani hanno fatto la storia del club e anche io voglio scrivere la storia. Il Milan prende un giocatore preparato, lo sono più che in passato. Vengo con molta motivazione, avete un guerriero su cui contare”.

RUOLO DI IBRA – “Fa la differenza a livello mondiale, lo seguivo quando ero più giovane. Ha avuto una carriera incredibile e ha sempre dimostrato voglia di vincere. Ha parlato col Tottenham e il mio agente, mostrando interesse per me ed è stato speciale. Ringrazio tutti al Milan e voglio ricompensarli”.

CARATTERISTICHE – “L’allenatore conosce le mie caratteristiche, ho dimostrato di saper attaccare e difendere con intensità come piace a lui. Vengo qui per giocare a calcio e integrarmi nella squadra. Ho parlato del Milan con altri brasiliani, ne sono passati tanti qui e quindi è un argomento di cui si parla tra noi”.

Ibrahimovic in conferenza stampa

LA TRATTATIVA PER EMERSON ROYAL – “Dico benvenuto al black panter Emerson Royal, lo seguiamo da tanto e abbiamo atteso il momento giusto. È un giocatore fisico, difensivo e offensivo, gioca con tanta intensità e grinta. Con lui siamo ancora più forti, era uno degli obiettivi messi da inizio mercato. Finalmente oggi è qua, questo è il giorno 5 dei 7. Siamo contenti e carichi. Emerson aveva grande voglia di venire e rappresentare il Milan, non c’era tanto da convincerlo”.

GERRY CARDINALE A MILANO – “È in città, abbiamo fatto delle riunioni ieri e oggi. Parliamo di tante cose. Vuole che spendiamo di più, io dico no perché spendiamo quello che serve”.

MERCATO – “Dobbiamo parlare con Kalulu e capire cosa è meglio per lui, capire se avrà spazio con Fonseca e cosa è meglio per il club”.

MANCANO 2 ACQUISTI? – “Siamo al giorno 5, non significa che mancano altri 2 acquisti. Possono essere anche altre cose. Vediamo, c’è pazienza, non abbiamo fretta ed è tutto sotto controllo. Abbiamo i nostri obiettivi, le nostre idee, i nostri piani e le nostre strategie per rinforzare la squadra. Sappiamo esattamente quello che stiamo facendo”.

