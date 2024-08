Affare fatto, il Milan lo lascia andare via per zero euro

Tagli in corso da parte di Paulo Fonseca che ha detto addio al proprio giocatore: non sarà più un tesserato del Milan.

Alle volte lasciar andare via i propri giocatori a costo zero è la soluzione migliore per i club, in questo modo anche se non si ricevono soldi per il cartellino il risparmio sull’ingaggio può dare sicuramente un mano alle casse societarie. Questa è la strategia adottata dal Milan in questi ultimi giorni di calciomercato, l’agente ha deciso di trovargli una nuova sistemazione.

A partire dalla stagione 2024/25 non sarà perciò più un giocatore rossonero, nuova avventura sempre in Italia per lui che ora spera di potersi mettere in mostra con addosso un’altra maglia. Sebbene gli esperti sia siano espressi favorevolmente nei suoi confronti, in rossonero era un po’ chiuso dalla concorrenza e a questo punto della sua carriera l’addio è sembrato l’unico scenario possibile.

Alcuni tifosi meneghini speravano potesse salutare Milanello con la formula del prestito per rivederlo magari a stagione finita ma il Milan ha fatto la sua scelta. Svelati i dettagli dell’operazione, affare chiuso per il club di Paulo Fonseca che si sta preparando alla ripresa del campionato senza il proprio attaccante.

Calciomercato Milan, addio all’attaccante: svelati i dettagli

Con l’arrivo di Alvaro Morata e con la speranza Francesco Camarda, senza dimenticare la conferma di Luka Jovic, al Milan non c’era più spazio per Marco Nasti. Per questo il suo procuratore, l’esperto Giuseppe Riso, ha deciso di trovargli una nuova sistemazione. Trasferimento gratuito, nonostante i due anni di contratto, per il classe 2003 ormai ex Milan Futuro.

Altro che Serie C, si tratta di una promozione per il centravanti delle giovanili della Nazionale che nelle prossime settimane sarà ufficialmente un nuovo calciatore della Cremonese. Avventura in Serie B, dunque, per il ventunenne che torna così in uno dei campionati dove è maggiormente riuscito a mettersi in mostra. Nasti ha già giocato nella serie cadetta, prima con il Cosenza e poi con il Bari, dimostrando di essere più che adatto per questo campionato.

La speranza, tuttavia, è quella di fare un ulteriore salto di qualità così da poter dimostrare di essere adatto anche per qualcosa in più. L’agente Riso ha spinto per la cessione a titolo definitivo: addio al Milan gratuito per lui che, in caso di cessione futura, porterà nelle casse dei meneghini il 50% sul totale della futura rivendita. Operazione potenzialmente onerosa da parte della Cremonese che continua ad avere grandi ambizioni.