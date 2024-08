Alcaraz dichiara guerra a Sinner, annuncio chiarissimo

Si (ri)accede la rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, le parole dello spagnolo sono un vero fendente

I cammini di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero tornare ad incrociarsi questo fine settimana negli Stati Uniti, dove è in scena il prestigioso Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro e lo spagnolo rappresentano rispettivamente la prima e la seconda testa di serie del torneo, pertanto potrebbero sfidarsi per il titolo di campione qualora entrambi riuscissero ad inanellare quattro vittorie e raggiungere la finale sul cemento americano.

Intanto, in attesa di capire se effettivamente assisteremo all’ennesimo atto della loro bella rivalità, ad infuocare il clima in Ohio ci ha pensato il murciano in conferenza stampa parlando dei suoi obiettivi stagionali. Carlos ha affermato che uno di questi è quello di sottrarre al nostro Jannik la prima piazza del ranking mondiale. Vediamo in che termini si è espresso.

Alcaraz punta la vetta, lanciata la sfida a Sinner: le parole dello spagnolo

“Ovviamente essere numero uno è un obiettivo ogni volta che sono dietro”, ha affermato Alcaraz nel consueto incontro con i giornalisti alla vigilia del torneo. “Anche nella Race, che è una classifica importante. Alla fine dell’anno, se termini la stagione alla prima posizione della Race, la classifica diventa abbastanza simile”, ha aggiunto. Poi ha rincarato la dose esprimendo il concetto ancora più chiaramente:

“Sono davvero concentrato su questo obiettivo. Voglio disputare ogni torneo pensando a giocare un ottimo tennis e ottenere un buon risultato per migliorare la mia classifica. Terminare la stagione in vetta è uno delle mie principali ambizioni in questo momento“, ha aggiunto lo spagnolo.

Bene, la sfida è lanciata. Ma qual è attualmente la situazione del ranking Atp? Ad oggi, la graduatoria mondiale ci racconta di un Sinner in vetta con un bottino di 8770 punti, seguito da Novak Djokovic a quota 8460 e dal giovane iberico a quota 7350. In caso di trionfo a Cincinnati, Alcaraz salirebbe a 8350 e non riuscirebbe comunque ad operare il sorpasso.

Più probabile, anche se ovviamente non ce lo auguriamo, che il ribaltone possa verificarsi dopo lo US Open, quando l’altoatesino avrà delle ‘cambiali’ pesantissime da onorare. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Quel che è certo è che la rivalità tra Jannik e Carlos ci regalerà intense emozioni ancora per tanti anni.