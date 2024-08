Comunicato ufficiale, saluta il Milan: il centrocampista se ne va

Il Milan dice addio definitivamente al centrocampista. Una cessione che era nell’aria ma che finalmente si è concretizzata nelle scorse ore.

Grandi manovre in queste settimane in casa Milan. La squadra rossonera, allenata da Paulo Fonseca, ha il dovere di diventare immediatamente l’anti-Inter, dopo il secondo posto dello scorso campionato ma soprattutto dopo i 5 derby persi consecutivamente dalle parti di San Siro, che hanno fatto dispiacere non poco i tifosi.

Per migliorare la propria situazione, il Milan sta provando ad approfittare del mercato con alcuni colpi mirati ed intelligenti. I rossoneri hanno ad esempio chiuso per giocatori d’esperienza come Morata in attacco ed Emerson Royal sulla corsia destra, puntando invece sul giovane e coriaceo Pavlovic al centro della difesa. Insomma, pochi innesti ma buoni, o quanto meno avallati da mister Fonseca.

Ma il lavoro del club rossonero non si limita al mercato ed alla compravendita dei giocatori per la prima squadra maschile. Infatti i dirigenti sono impegnati anche sul fronte del Milan Futuro, la nuova formazione Under 23 che giocherà in Serie C per la prima volta, così come per la squadra del Milan Women, ovvero la sezione femminile su cui si sta puntando da tempo.

Milan Femminile, ufficiale la cessione della calciatrice

La situazione del Milan Femminile è simile a quella della formazione maschile. Infatti anche in questo ambito si sta provando a cambiare tramite le idee di un nuovo allenatore (l’olandese Suzanne Bakker al posto di Ganz) e cercando di rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Basti ricordare come le rossonere siano finite nella pole-salvezza durante l’ultimo campionato italiano.

Movimenti e strategie in corso dunque per rinforzare anche il Milan Femminile. Proprio in tal senso si segnala la cessione a titolo definitivo di una calciatrice che sembrava non rientrare nei piani rossoneri. Il club ha annunciato l’addio di Petra Mikulica, giovane centrocampista di piede mancino e di nazionalità croata, che lascia il Milan per approdare al Grasshopper Frauenfussball.

Mikulica era arrivata a Milanello soltanto la scorsa estate. A luglio 2023, da svincolata, aveva firmato un contratto biennale con il Milan Femminile, ma dopo una stagione tra alti e bassi è stata messa sul mercato e ceduta alla società svizzera. Questa operazione fa parte di una enorme rivoluzione tecnica che il Milan sta realizzando in queste settimane.

Oltre a Milukica infatti la formazione di Bakker ha perso di recente altri ex elementi centrali, come Assllani, Bergamaschi, Fusetti e Dubcova, andando a rimpiazzarle con altre giocatrici di talento.