Delude ancora: addio al Milan sempre più probabile

Un addio sempre più probabile dopo la bocciatura di ieri sera. Per lui non c’è più spazio nel Milan: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan ha preso forma nelle ultime settimane. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, il Diavolo, infatti, è riuscito a mettere a segno altri due colpi, puntellando la difesa. Emerson Royal e Pavlovic sono di fatto due titolari nuovi della linea a quattro davanti a Mike Maignan.

La campagna rafforzamenti, però, non è ancora finita. E’ stato lo stesso Paulo Fonseca a sottolineare, che manca ancora un ultimo affare, quel Fofana di cui ormai si parla da mesi. La volontà del Diavolo è chiara così come quella del giocatore, ma il Monaco non ha ancora abbassato le pretese, nonostante sia consapevole del fatto che il francese non possa rimanere in rosa. Difficile che il Milan riesca poi a fare altre operazioni in entrata. La parola d’ordine, una volta messe le mani sul mediano, sarà quella di sfoltire. Anche in questo caso è stato Paulo Fonseca a farlo capire, senza troppi giri di parole. La squadra ha troppi giocatori e qualcuno inevitabilmente deve fare le valigie, anche per provare a dar spazio ai giovani come Liberali, che meritano di mettere minuti nelle gambe con la prima squadra. Sono tanti i calciatori con le valigie in mano. In cima alla lista ci sono chiaramente gli esuberi Ballo-Toure e Divock Origi, che non si stanno nemmeno allenando agli ordini di Fonseca.

Calciomercato Milan, Adli verso l’addio: San Siro lo fischia

Ma tra gli uomini del tecnico portoghese non manca chi può partire. Tra questi c’è certamente Yacine Adli. Il francese fino a questo momento è apparso poco propenso a fare le valigie.

L’ex Bordeaux è molto legato ai colori rossoneri, ma al Milan rischia di trovare davvero poco spazio. Piace in Premier League, ma anche in Qatar e in Arabia Saudita e gli ultimi giorni potrebbero essere quelli della svolta. Nel frattempo Adli deve fare i conti con un San Siro che ieri ha deciso di fischiarlo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il cross letteralmente sballato, effettuato nei minuti finali del primo tempo. Una giocata che ha portato ai fischi dei suoi tifosi che in passato lo avevano sempre applaudito. Va detto che oltre a quell’errore davvero troppo evidente, Adli si è reso protagonista di una prestazione incolore, che non è passata inosservata.