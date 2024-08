@ML – Milan-Fofana, nuovi contatti: rilancio rossonero, i dettagli

La società rossonera ha presentato una nuova offerta per comprare il nazionale francese: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Paulo Fonseca è venuto allo scoperto e dopo Milan-Monza ha dichiarato pubblicamente che l’obiettivo per rinforzare la mediana è Youssouf Fofana. Se ne parlava già da tanto tempo, quindi non le sue parole non hanno sorpreso, sono state semplicemente la conferma ufficiale.

È risaputo anche che il club rossonero ha già un accordo con il giocatore: contratto di quattro anni con opzione per un altro anno con stipendio da circa 3 milioni di euro netti annui. La parte più “facile” dell’operazione è stata completata, ora manca quella più difficile: raggiungere un’intesa con il Monaco. La trattativa dura da diverse settimane e non è ancora arrivata a un esito favorevole per il Diavolo, che finora ha formulato offerte ritenute non sufficienti dalla controparte.

Milan, nuova offerta al Monaco: le ultime news

In queste ore è emersa una novità importante: il Milan ha deciso di migliorare la propria proposta al club monegasco e ha messo sul tavolo oltre 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ha “sfondato” la barriera dei 20 milioni che fino a qualche giorno fa sembrava il limite da non superare. Di fronte all’insistenza del Monaco su una valutazione da 25 milioni, non c’è stata altra soluzione: serviva aumentare l’offerta.

Le due società sono in contatto quotidiano e contano entrambe di arrivare a un accordo nelle prossime ore. Fofana ha espresso la chiara intenzione di lasciare il Principato e non sta neppure svolgendo la preparazione assieme alla squadra di Adi Hutter. Sta lavorando a parte, in attesa che arrivi il via libera per il trasferimento a Milano. Ha accantonato tutte le altre richieste che gli sono arrivate: vuole solo il Milan.

Ovviamente, la dirigenza rossonera deve cercare di non tirare troppo la corda e di arrivare in tempi rapidi a una cifra che le consenta di ottenere l’ok finale del Monaco. A Fonseca il giocatore serve e sarebbe un peccato andare ulteriormente per le lunghe per pochi milioni di euro, visto che si tratta di un centrocampista ritenuto perfetto per rinforzare la squadra. Prima arriva e meglio è, così da poterlo inserire nel gruppo e negli schemi del mister. L’obiettivo è chiudere l’affare entro il weekend. Non rimane che attendere.