Ora è ufficiale: il Milan pronto a chiudere l’affare

Il Milan continua a inseguire il grande obiettivo di mercato. La chiusura potrebbe essere vicina dopo gli ultimi sviluppi

Il Milan si avvicina all’esordio in Serie A contro il Torino, in programma sabato 17 agosto, con un’attenzione massima al calciomercato. Le ultime due settimane di trattative potrebbero stravolgere l’organico rossonero, non senza possibile sorprese.

Rientra certamente tra queste la possibile cessione di Kalulu alla Juventus, una trattativa spuntata all’improvviso con Giuntoli che ha individuato nel difensore francese, il rinforzo giusto per Motta per la spiccata duttilità tattica che lo porta a ricoprire più ruoli nel reparto arretrato sia da centrale che da esterno.

L’addio di Kalulu è scaturito in seguito all’acquisto di Emerson Royal. Il brasiliano, preso dal Tottenham dopo una laboriosa trattativa iniziata lo scorso giugno, non sarà l’ultimo acquisto del Milan che continua a inseguire un obiettivo per il centrocampo. Il nome è sempre quello e oramai possiamo dire con certezza che siamo al cospetto dell’ennesimo tormentone di mercato ovvero di una trattativa che prosegue da settimane senza alcuna certezza sul suo epilogo.

Milan, tutto sul centrocampista: la distanza si assottiglia

Ci riferiamo, ovviamente, a Youssuf Fofana del Monaco, rinforzo che il Milan ha scelto da tempo per il centrocampo. In scadenza di contratto con il club del Principato, Fofana ha da tempo un’intesa con i rossoneri e vuole trasferirsi assolutamente al Milan, al punto da allontanare, almeno per il momento, altre proposte arrivate dalla Premier League.

Nonostante le difficoltà della trattativa con il Monaco, il Milan non ha mollato la presa e la strategia potrebbe essere vincenti. Due le situazioni emerse nelle scorse ore, entrambe favorevoli ai rossoneri.

La prima è la mancata convocazione per l’amichevole vinta dal Monaco contro il Barcellona nel trofeo Gamper. L’altra è l’indiscrezione riportata da Sky Sport stando alla quale, il Monaco avrebbe abbassato la richiesta iniziale da 35 a 25 milioni di euro, una cifra che resta molto elevata per un calciatore in scadenza ma che si avvicina alla proposta del Milan che si è spinto fino a 17 milioni.

L’impressione è che potrebbero esserci importanti sviluppi a breve. Fofana, di fatto, è un separato in casa al Monaco e si è scritto anche che potrebbe attendere addirittura la scadenza del contratto tra un anno per andare al Milan a parametro zero. Più trascorrono i giorni, dunque, più il prezzo potrebbe abbassarsi ulteriormente con il Milan pronto a chiudere, forte della volontà più volte ribadita da Fofana, principale alleato dei rossoneri in questa lunga trattativa.