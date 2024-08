L’ex Milan torna in Serie A: se lo prende il Torino

Il fratello di un altro grande ex rossonero potrebbe fare il triplo salto dalla C alla A: il club del patron Cairo lo vuole

Chi meglio di un fratello maggiore, cresciuto tra l’altro proprio a Milanello tra il 2005 e il 2010, avrebbe potuto essere chioccia migliore per il giovanissimo fenomeno? Il classe ’90, ben 9 anni più grande del ben più famoso consanguineo, accettò di buon grado il ruolo di terzo portiere nel roster rossonero: una posizione occupata per ben 4 stagioni, coincidenti con quelle disputate da titolare, da punto fermo inamovibile, dal piccolo prodigio di casa.

Possiamo senza dubbio affermare che forse, essendo nel pieno dell’età per un portiere, Antonio Donnarumma abbia sacrificato parte della sua carriera per fungere da punto di riferimento per il fratello Gigio. Che pure la sua esperienza al Milan se l’era già fatta con le proprie gambe e sulle proprie spalle, essendo diventato titolare già nella stagione 2015/16, quando il buon Antonio militava nel Genoa, club col quale non ha però mai disputato una gara in Serie A.

Terminata in modo burrascoso – con il famoso rifiuto di rinnovare l’accordo coi rossoneri – l’avventura di Gigio al Milan, anche l’esperto Antonio ha cambiato aria, rimanendo svincolato dal club meneghino nella stessa estate del 2021.

Nei tre anni successivi alla sua esperienza a Milanello, Donnarumma senior ha vestito la maglia del Padova per tre stagioni. Alla fine dell’ultima, da capitano, l’estremo difensore ha vinto la Coppa Italia di Serie C, annunciando però ancora una volta il mancato rinnovo col club veneto.

Donnarumma, nuova avventura in Serie A: lo vuole il Toro

Rimasto dunque ancora una volta svincolato, il 34enne di Castellammare di Stabia potrebbe fare il suo ritorno nel massimo campionato dopo un’assenza, parlando di gare effettivamente giocate, che manca dalla stagione 2012/13. Era la prima delle tre stagioni al Genoa, società con la quale Donnarumma giocò una sola partita in tre anni di Serie A.

Indiscrezioni degli ultimi giorni riferiscono di un Torino interessato all’esperienza del navigato portiere, uno che nell’ultimo triennio si è sporcato i guantoni in più di un’occasione nel sempre difficile campionato di Serie C. La società granata vorrebbe ingaggiare il più grande di casa Donnarumma affidandogli il ruolo di terzo portiere, ma prima deve sistemare un affare in uscita.

Attualmente infatti la posizione è ricoperta da Mihai Popa, il portiere 23enne portiere rumeno che il sodalizio piemontese vorrebbe cedere – e sarebbe vicino a riuscirci – al Cluj. A sua volta però il club transilvano deve prima liberarsi di Sava, portiere che ha giocato tra l’altro nella Primavera del Torino anni fa. Le curiose coincidenze del calciomercato.