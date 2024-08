Milan, non solo Kalulu: è ancora possibile un’altra cessione

Non solo Pierre Kalulu: il Milan è pronto a cedere anche un altro calciatore. Attesa per l’offerta giusta: il punto della situazione

Sono le ore del possibile addio di Pierre Kalulu. Milan e Juventus hanno di fatto trovato un accordo per una cifra complessiva di poco più di 20 milioni di euro, tra prestito a 3/4 milioni di euro e riscatto a 14 milioni ed eventuali bonus di 3 milioni. Il via libera, però, non è ancora arrivato, tanto che il calciatore nella giornata di ieri si è allenato con il resto del gruppo a Milanello.

Ma da qui al termine del calciomercato saranno diversi a fare le valigie. Ci saranno chiaramente gli esuberi come Divock Origi e Fode Ballo-Toure che non rientrano nei piani della società. Il primo al momento ha rifiutato tutte le offerte provenienti soprattutto dalla Turchia, il secondo vorrebbe trasferirsi in Premier League, ma una proposta del Saint-Etienne potrebbe riportarlo in Francia. Sono dunque ore d’attesa per quei calciatori non si allenano nemmeno con il resto della squadra.

Ma ci sono elementi, che oggi fanno parte della rosa di Paulo Fonseca che potrebbero ugualmente fare le valigie. Non è un segreto che Yacine Adli sia in cima alla lista dei possibili partenti. Martedì nel corso della sfida tra il Milan e il Monza, il giocatore è stato fischiato dopo un errore grossolano. E’ la testimonianza che i tifosi lo hanno scaricato e sperano di vederlo altrove, con un’altra maglia. Piace in Premier League, ma soprattutto in Qatar e in Arabia Saudita.

Calciomercato Milan, Bennacer in attesa della super offerta

Proprio La Saudi Pro League potrebbe essere i prossimo campionato di Ismael Bennacer. E’ vero che fino a questo momento non sono arrivate offerte, ma tale ipotesi rimane ancora viva.

L’algerino non è sul mercato e contro il Torino dovrebbe partire titolare al fianco di Tiijani Reijnders. L’ex Empoli è dunque una pedina fondamentale dello scacchiere di Paulo Fonseca.

L’arrivo di Youssouf Fofana potrebbe però spingere Bennacer a cambiare aria. l’Arabia Saudita è una meta gradita, ma serve la giusta offerta da oltre 40 milioni di euro per strappare il via libera da parte del Milan. Il centrocampista, da parte sua, non forzerà la mano perché al Diavolo sta bene, ma è pronto comunque a dire addio se le parti saranno soddisfatte.