Ottimismo a Milanello: contro il Torino ci sarà

Fonseca non dovrebbe rinunciare a un titolare per la prima partita di campionato: ecco le ultime notizie da Milanello.

Quella contro il Monza è stata l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio della Serie A 2024/2025. Sabato a San Siro il Milan ospiterà il Torino nel match valido per la prima giornata.

Paulo Fonseca ci tiene a iniziare con una vittoria la sua esperienza sulla panchina rossonera. Non ha perso nessuna amichevole, collezionando quattro vittorie (una a rigori) e un pareggio, ma adesso si fa sul serio e quanto fatto prima non conta. Bisogna farsi trovare pronti al debutto in campionato, vedremo se il Diavolo partirà con il piede giusto.

Verso Milan-Torino: scongiurata un’assenza

In occasione di Milan-Monza abbiamo visto in campo da titolare Alvaro Morata, che si allena solo dal 10 agosto e che quindi non può essere in grande condizione fisica. Sicuramente contro il Torino partirà dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Dall’inizio dovrebbe esserci Luka Jovic, in gol nel Trofeo Silvio Berlusconi alla sua prima uscita con la maglia numero 9.

Alle spalle della prima punta agirà Christian Pulisic, che ha saltato la partita contro il Monza a causa di una botta a una caviglia rimediata in allenamento. Niente di grave, anche se oggi il giocatore ha svolto un allenamento a parte e non assieme al resto del gruppo. Una scelta precauzionale, non sembrano esserci dubbi sulla sua presenza nella lista dei convocati per Milan-Torino.

Fonseca ha deciso di utilizzare Pulisic nel ruolo di trequartista, dando a Samuel Chukwueze la titolarità della fascia destra. L’allenatore portoghese vuole una squadra offensiva e con tanta qualità in campo. Sostenere un tridente come Chukwueze-Pulisic-Leao non sarà semplice, anche per questo c’è l’obiettivo di comprare un nuovo mediano in grado di dare l’equilibrio necessario.

Lo stesso Fonseca ha ammesso che è Youssouf Fofana è il prescelto e si spera di portarlo a Milano nei prossimi giorni. Va trovato l’accordo con il Monaco, che vuole 25 milioni e non si accontenta dei 20 offerti. In attesa dell’arrivo del 25enne nazionale francese, sabato dovrebbero giocare Tijjani Reijnders e Ismael Bennacer a centrocampo. Nei prossimi due allenamenti capiremo meglio le scelte del mister.