Scelta fatta e mercato chiuso: il Milan cambia idea

Ecco l’idea che si sta facendo sempre più strada. Al Milan ora non sembrano esserci davvero più dubbi: così cambia tutto

Dopo un inizio complicato, il calciomercato del Milan è riuscito a decollare. Il Diavolo ha impiegato un po’ – rispetto alla concorrenza – a mettere le mani sul primo colpo. Alvaro Morata è, infatti, arrivato solamente dopo la conclusione dell’Europeo.

Un colpo, quello dello spagnolo, indispensabile dopo l’addio di Olivier Giroud. Ma il Diavolo non si è fermato e in poco tempo sono così arrivati prima Pavlovic e poi Emerson Royal. Il centrale serbo e il terzino brasiliano, chiaramente, cambieranno il volto della retroguardia rossonera, contribuendo ad alzare il livello. Ma il mercato del Milan – come è noto – non si è fermato ed è pronto a regalare a Fonseca e ai suoi tifosi il quarto colpo, Youssouf Fofana. Ormai mancano solamente i dettagli per un affare finalmente in dirittura d’arrivo.

Il francese potrebbe così, di fatto, chiudere il calciomercato. E’ stato il tecnico portoghese a farlo capire in conferenza stampa: “Il mediano? E’ Fofana, tutti lo sappiamo, manca solo un giocatore, poi gli altri che volevamo sono qui”. Ha affermato nel post gara di Milan-Monza. Parole queste che arrivano dopo quelle di Ibrahimovic, che aveva affermato che il sesto giorno era quello che riguardava il centrocampista. E si sa, il settimo giorno, Dio si riposò ed è molto probabile che faccia lo stesso il Diavolo.

Calciomercato Milan, Fonseca cambia idea su Saelemaekers e Jovic

Il calciomercato del Milan con l’acquisto di Fofana potrebbe così chiudersi. I rossoneri, chiaramente, proveranno a vendere i calciatori in esubero, da Fode Ballo-Toure a Divock Origi, ma attenzione anche ad altre situazioni come quelle legate a Yacine Adli e Ismael Bennacer, ma allo stesso Davide Calabria. Ovviamente il primo ad uscire dovrebbe essere Pierre Kalulu.

Chi, invece, non lascerà il Milan, salvo clamorosi cambi di programma sono stati Alexis Saelemaekers e Luka Jovic. Entrambi sembravano destinati a fare le valigie, ma le amichevoli hanno cambiato tutto. Il belga è diventato un punto fermo di Paulo Fonseca, pronto a scommettere anche sul serbo: “Luka non lo conoscevo bene e mi ha sorpreso. E’ un giocatore che sarà importante per la squadra. Alexis mi piace molto e piace a tutti gli allenatori”. Parole chiarissime, Jovic e Saelemaekers non si toccano. Sarà dunque il serbo il numero nove del Milan 2024-2025. Ora ci sono sempre meno dubbi.