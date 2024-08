La bandiera del Milan fa infuriare i tifosi: l’annuncio scatena il caos

Caos incredibile nell’ambiente Milan, l’ex bandiera scatena l’ira dei tifosi: dichiarazioni assurde da parte dell’ex milanista

Manca sempre meno al via del campionato di Serie A 2024/25. I tifosi rossoneri, e non solo, sono già in fermento per una stagione che potrebbe regalare grandissimo spettacolo e anche soddisfazioni imprevedibili. Al di là di quanto detto per tutta l’estate, l’Inter campione d’Italia parte infatti in pole position. Ma il Milan di Fonseca potrebbe non essere così distante dai cugini, almeno a quanto ci ha raccontato questa lunga estate di amichevoli internazionali. Questo almeno il parere di molti esperti, ma non di un grande ex rossonero che ha fatto invece infuriare tutti i tifosi con dichiarazioni davvero clamorose.

Quando si diventa bandiera di un club, non bisognerebbe mai deludere i propri tifosi, né tanto meno farli infuriare. Riuscirci non è però semplice, soprattutto quando si costruisce una carriera da opinionista televisivo di lungo corso, carriera che richiederebbe un’imparzialità molto complicata per chi ha vestito per tantissimi anni la stessa maglia, peraltro gloriosa come quella del Milan.

Proprio per questo motivo i tifosi rossoneri sono rimasti a dir poco perplessi nel leggere le dichiarazioni di un ex giocatore che del Diavolo è stato un vero simbolo per un paio di decenni. Parole incredibili che di fatto minano le certezze del nuovo Milan di Fonseca, sottovalutato quasi come fosse una squadra di secondo piano.

Milan, l’ex rossonero fa infuriare i tifosi: l’annuncio non lascia speranze

Alla vigilia della partenza del campionato il gioco più amato dell’estate è uno solo: stilare le classiche griglie per divertirsi con pronostici che molto spesso si rivelano fallaci. Un gioco cui si è prestato, senza tirarsi indietro, anche un ex rossonero, una vera bandiera del club, oggi apprezzato commentatore televisivo: Alessandro Costacurta.

Intervistato da Tuttosport, l’opinionista di Sky Sport si è lasciato andare al suo pronostico e non ha lasciato alcuna speranza ai tifosi di Milan, Juventus o di tutte le altre squadre: a vincere anche quest’anno sarà l’Inter.

Una previsione laconica che ha lasciato quantomeno interdetti molti tifosi rossoneri: “A vincere sarà l’Inter, i nerazzurri sono i più forti in Serie A“. Questo non vuol dire che dominerà come quanto accaduto nella scorsa stagione. Secondo Costacurta ci sarà infatti più lotta, e il cammino dei nerazzurri non sarà così agevole.

Tuttavia, la sua sensazione è che lo scudetto sul petto non sia diventato una maledizione, come accaduto negli scorsi anni a Milan e Napoli. Per questo motivo, considerando i valori dimostrati dalle rose fin qui, i nerazzurri non possono che partire come favoriti anche quest’anno. Con buona pace di tutti i tifosi milanisti che si sarebbero aspettati almeno un accenno ai rossoneri come possibile rivale dell’Inter, considerando quanto di buono fatto nel corso dell’estate anche sul mercato da Fonseca e dalla dirigenza.