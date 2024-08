La spunta l’Atalanta: niente Milan

Il Milan lavora in vista dell’esordio stagionale in campionato. Il club rossonero deve fare i conti con una possibile beffa di mercato.

Mancano poche ore e poi comincerà ufficialmente il campionato di Serie A. Ad aprire il campionato ci sarà l’Inter campione d’Italia a Marassi contro il Genoa mentre a San Siro debutterà sabato sera la squadra di Paulo Fonseca. Match molto interessante e contro il Torino del debuttante Vanoli è previsto il tutto esaurito.

La società rossonera è riuscita durante il mercato a mettere a segno colpi importanti, raggiungendo – prima o dopo – gli obiettivi dichiarati. In attacco non è arrivato Zirkzee, ma la società ha messo a segno un colpo importante come Alvaro Morata, bomber della Nazionale spagnola e sicuramente abituato a vincere. Colpi di qualità e prospettiva negli altri reparti con affari del calibro di Pavlocic, Emerson Royal e il francese Fofana, oramai in arrivo dal Monaco.

Non tutti saranno a disposizione per l’esordio, ma il nuovo Milan prende forma e i tifosi possono sorridere dinanzi a una squadra che sicuramente appare più forte rispetto alla scorsa stagione. Il mercato non è finito e la società – nelle vesti di Zlatan Ibrahimovic – soprattutto ha chiarito che la dirigenza proverà a cogliere una delle opportunità più interessanti. Nelle ultime ore una però rischia seriamente di sfumare.

Mercato Milan, niente Samardzic per i rossoneri

Il più della rosa è fatto, ma intanto in casa Milan si lavora al futuro e la dirigenza monitora le opportunità più interessanti. Uno dei nomi accostati recentemente ai rossoneri è Lazar Samardzic, giovane e talentuoso centrocampista dell’Udinese, in uscita – ormai da tempo – dal club bianconero.

Il Milan monitorava il giocatore, ma nelle ultime ore ha fatto irruzione con prepotenza l’Atalanta di Giampiero Gasperini, a caccia di rinforzi proprio in quella fase del campo. Il club nerazzurro sta cedendo Teun Koopmeiners alla Juventus e valuta i nomi di O’Riley del Celtic e di Samardzic per sostituire l’olandese: un piano A e un piano B, ma occhio alla sorpresa visto che potrebbero addirittura entrare entrambi e accontentare cosi Gasperini.

Samardzic lo scorso anno è stato ad un passo dall’Inter, fece anche le visite mediche ma l’affare alla fine saltò per motivi legati a divergenze tra l’Inter e l’entourage del giocatore. Quest’anno il giocatore è stato accostato a diversi club, Napoli e Lazio, ma anche appunto al Milan. Ora l’Atalanta sembrerebbe in pole e