Colpo a sorpresa per il Milan Futuro, arriva dal Bologna

Il Milan non si ferma sul mercato. Il club rossonero è pronto a mettere a segno un nuovo colpo. Ecco di chi si tratta

Non si ferma il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha piazzato il quarto colpo per la squadra di Paulo Fonseca. I rossoneri così hanno di fatto chiuso il cerchio con l’arrivo di Youssouf Fofana.

Il centrocampista francese va a colmare una lacuna importante, che persisteva ormai da anni. Discorso simile per Pavlovic, vista l’assenza di un centrale mancino da diverse stagione. Il poker di affari, come è noto, è stato completato dagli acquisti di Emerson Royal, che sulla carta si prenderà il posto di Davide Calabia nel ruolo di terzino destro e ovviamente Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato preso dopo che è naufragata la trattativa per Joshua Zirkzee, che ha deciso di trasferirsi in Premier League per vestire la maglia del Manchester United.

Il cerchio, come detto, si è dunque chiuso con Fofana. Adesso si penserà alle cessioni e salvo colpi di scena il mercato in entrata è di fatto chiuso. Il Milan però è pronto a valutare le opportunità che si presenteranno.

Una può essere certamente quella legata a Demirel Hodzic. Il giovane centrocampista classe 2005, nato in Svezia, ma protagonista con la nazionale Under 19 della Bosnia, piace al club rossonero, pronto ad acquistarlo dal Bologna. Al momento non è arrivata la fumata bianca, ma il Diavolo si augura di poter mettere le mani sul giocatore, che i rossoblu avevano prelevato Göteborg nel 2022. Il cambio di procuratore potrebbe favorire l’affare.

Milan, un giovane per Bonera

Demirel Hodzic chiaramente verrebbe aggregato al Milan Futuro e sarebbe allenato da Daniele Bonera. Zlatan Ibrahimovic e i suoi uomini continuano, dunque, a guardare con estremo interesse ai giovani per far crescere ancor di più un progetto ammirato ormai da tutti.

Il Milan Futuro è sotto la lente di ingrandimento da qualche settimane e c’è grande curiosità per vedere i giovanissimi, che avevano composto lo zoccolo duro della Primavera, confrontarsi con i giocatori professionisti. L’esordio in Coppa Italia di categoria, contro il Lecco, d’altronde è andato bene. E’ basta una partita per vedere all’operato i tanti talenti del Diavolo, non solo Francesco Camarda di cui si parla tantissimo da anni, ma anche Mattia Liberali e Jimenez, oltre che Nava e Zeroli