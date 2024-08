Colpo di scena Milan, cambia tutto: inserimento improvviso

Scenario a sorpresa per quanto riguarda una cessione che il club rossonero vorrebbe effettuare nei prossimi giorni: una nuova squadra ha fatto irruzione.

Dopo l’ingaggio di Youssouf Fofana dal Monaco, la parola d’ordine in casa Milan è “vendere”. La dirigenza è al lavoro per effettuare alcune operazioni in uscita nel più breve tempo possibile.

Com’è noto, c’è una questione liste di cui tenere conto. Inoltre, lo stesso Paulo Fonseca ha dichiarato che il gruppo è troppo numeroso e serve qualche partenza. Dopo l’arrivo di Fofana, si cercherà di accelerare per la cessione di Yacine Adli, centrocampista che non rientra nel progetto del mister. Anche se lo ha aggregato regolarmente alla squadra per tutta l’estate, non sembra essere un giocatore su cui punta per la nuova stagione. Si attende l’offerta giusta.

Milan, nuova irruzione sul giocatore rossonero

Se in mediana è Adli il candidato alla cessione, invece in difesa è Pierre Kalulu l’indiziato a lasciare Milanello. Nei giorni scorsi sembrava tutto fatto per il suo trasferimento alla Juventus, ma poi l’operazione ha subito una frenata. Tra Milan e Juve è tutto fatto per un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che non convince il difensore francese: preferisce un trasferimento a titolo definitivo.

In questa situazione di standby si è fatta avanti l’Atalanta. Lo ha rivelato il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo, spiegando che il club bergamasco è tornato a prendere informazioni sull’ex Lione. Dopo i sondaggi degli ultimi giorni, ora l’obiettivo è capire se esistono i margini per un inserimento tra Kalulu e la Juventus.

Se la Dea proponesse un affare a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, il 24enne francese accetterebbe sicuramente di trasferirsi a Bergamo. Gian Piero Gasperini è un allenatore molto bravo a valorizzare i suoi giocatori e Kalulu questo lo sa. All’Atalanta giocherebbe come centrale di destra nella difesa a tre, nella posizione occupata da Giorgio Scalvini prima del grave infortunio che lo ha messo KO a inizio giugno e che lo terrà fuori ancora per dei mesi. Potrebbe tornare tra fine 2024 e inizio 2025.

Il club nerazzurro e il Milan hanno un ottimo rapporto, sancito dall’operazione che ha portato Charles De Ketelaere a Bergamo nel mercato estivo 2023. Vedremo se tra le parti si svilupperà una nuova trattativa nei prossimi giorni.