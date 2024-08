Dal Milan all’Udinese, ore calde: è il sostituto di Samardzic

Samardzic è pronto a fare le valigie e salutare l’Udinese. Così il sostituto in bianconero arriverà dal Milan

Youssouf Fofana è il quarto colpo del Milan di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Il francese va a rafforzare l’unico reparto che non aveva ancora visto dei elementi in entrata. Prima era toccata a Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, migliorare gli altri settori del campo.

Dopo aver visto andare in Premier League Joshua Zirkzee, il Milan ha di fatto centrato tutti i propri obiettivi, completando il mercato in entrata. Paulo Fonseca, così, ha parlato in questi termini in conferenza, ma le sorprese sono comunque dietro l’angolo e non si possono, dunque, escludere al 100% nuovi arrivi. Prima, però, servirà piazzare i calciatori in esubero che sono davvero diversi. Non è un segreto che in cima alla lista dei partenti ci sono Tommaso Pobega, Yacine Adli e Pierre Kalulu. Il difensore è ad un passo dalla Juventus, ma il giocatore non ha ancora dato il via libera e anche il Milan, dunque, è in attesa di novità, che potrebbero arrivare a breve. Nel frattempo il calciatore così come il centrocampista algerino e quello italiano non sono stati convocati per la partita contro il Torino di sabato.

Calciomercato Milan, un esubero all’Udinese: Adli verso l’addio

Se i giocatori in esubero – senza dimenticarci chiaramente di Ballo-Toure e Origi – dovessero lasciare il Milan, un nuovo innesto non sarebbe da escludere. Tra i giocatori attenzionati c’è certamente Samardzic, ma il centrocampista serbo appare sempre più vicino all’Atalanta. I bergamaschi infatti stanno pensando a lui per sostituire Koopmeiners.

L’Udinese potrebbe dunque prendere, a sua volta, un nuovo centrocampista, magari attingendo dagli esuberi del Milan. Il dopo Samardzic potrebbe essere Yacine Adli. Il Milan lo valuta 10-15 milioni, ma negli ultimi giorni di mercati non è da escludere un’ipotesi prestito. Il francese, va ricordato però, ha altre proposte: piace in Premier League al Brentford e in Arabia Saudita e in Qatar. Non va sottovalutata, infine, l’idea Tommaso Pobega. L’italiano non è certo un problema per le liste, ma non sembra rientrare nei piani di Paulo Fonseca, ecco perché potrebbe lasciare il Milan a prescindere. Il Genoa è certamente un’ipotesa ma attenzione al Torino e anche all’Udinese.