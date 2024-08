Fonseca ci rinuncia, decisione concordata: Milan, salta il colpo

Sembra essere definitivamente saltato un colpo in casa Milan con Fonseca che ha rinunciato ad un rinforzo.

L’arrivo di Youssouf Fofana al Milan dal Monaco ha portato il quarto rinforzo dell’estate per il club meneghino che non ha però intenzione di fermarsi qui.

Paulo Fonseca può esultare perché ha ricevuto il mediano tanto cercato durante le ultime settimane con il Milan che è riuscito a trovare l’intesa con il Monaco per l’arrivo del nazionale francese a Milanello. Un colpo fondamentale per le idee di gioco del tecnico portoghese che aveva indicato alla propria dirigenza il calciatore come pedina fondamentale del suo scacchiere. Negli ultimi giorni però sembra essersi affievolita un’altra pista di mercato con l’allenatore del Milan che sembra aver perso le speranze di avere a disposizione un suo pallino.

Calciomercato Milan, salta un colpo: niente da fare per i rossoneri

Il Milan sembra aver rinunciato all’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma. L’attaccante inglese è un pallino di Paulo Fonseca che lo aveva indicato come possibile centravanti da inserire in rosa con Alvaro Morata. Le alte richieste della Roma però, hanno frenato l’affare in maniera decisa.

Abraham è stato indicato da Fonseca alla società come possibile centravanti di scorta della squadra rossonera, vedendo nell’ex Chelsea un giocatore in grado di sostituire Alvaro Morata in alcune occasioni ma anche di giocare in coppia con lo spagnolo quando necessario. La Roma però non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni di euro per il proprio attaccante ed il Milan non vuole accontentare le richieste dei giallorossi.

A frenare l’affare c’è anche il buon rendimento di Luka Jovic durante gli allenamenti di questa estate. Il serbo ha ben impressionato Fonseca che, in occasione del Trofeo Berlusconi ha avuto parole lusinghiere per l’ex attaccante della Fiorentina che appare destinato a restare fino a fine stagione in rossonero. Non dovrebbero esserci quindi nuovi colpi con Noah Okafor che avrà un ruolo di vice Leao e di terza punta centrale a disposizione di Fonseca.

Il Milan continuerà a restare alla finestra fino al prossimo 30 agosto, giorno in cui terminerà ufficialmente il calciomercato in Italia. Se però non dovesse giungere un’apertura da parte della Roma ad un prestito dell’inglese difficilmente l’affare si potrà concludere positivamente considerato anche il fatto che il Milan non appare intenzionato a lasciar partire sia Noah Okafor che Alexis Saelemaekers come contropartite tecniche.