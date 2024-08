@ML – Milan, Fofana si presenta: la conferenza stampa in diretta

Non è solo il giorno di Milan-Torino, è anche quello della presentazione di Fofana: l’ultimo acquisto rossonero ha parlato in conferenza stampa.

La trattativa con il Monaco è stata molto lunga, ma alla fine il Milan è riuscito ad assicurarsi Youssouf Fofana. Ieri sera l’arrivo a Milano, stamattina visite mediche seguite dal test per l’idoneità. Infine, la firma sul contratto e la conferenza stampa di presentazione.

Tra parte fissa e bonus si tratta di un investimento da circa 25 milioni di euro, l’operazione più onerosa sostenuta dal club rossonero in questa sessione estiva del calciomercato. Paulo Fonseca ha voluto fortemente il centrocampista francese, che a sua volta aveva messo Milano come unica destinazione e ha rifiutato tutte le altre. È un giocatore che può dare tanto in fase difensiva, ma non solo. Delle sue caratteristiche e di altro ancora parlerà nella conferenza stampa che prevista alle 14:30 e di cui MilanLive riporterà le dichiarazioni.

Fofana al Milan: la conferenza stampa di presentazione

C’È UN RITARDO RISPETTO ALL’ORARIO PREVISTO PER LA CONFERENZA.

