Passo indietro Milan, l’affare rischia seriamente di saltare

Il Milan non ha intenzione di affondare il colpo e adesso il colpo potrebbe realmente saltare da un momento all’altro. I tifosi sono perplessi

I rossoneri erano interessati e hanno fatto anche dei sondaggi ma a quanto pare non è stato dato seguito alla trattativa. La chiusura di Fofana ha attirato l’attenzione di Furlani e Moncada e anche Fonseca è stato d’accordo.

Il Milan sta completando in questi ultimi giorni la squadra da mettere a disposizione di Paulo Fonseca per questa stagione. Gli acquisti non sono stati molti ma tutti piuttosto mirati. Davanti Morata è arrivato a prendere il posto di Giroud. A centrocampo Fofana andrà ad occupare il ruolo di mediano che tanto mancava dai tempi di Kessie, mentre a destra Emerson Royal sostituirà l’infortunato Florenzi. Pavlovic è il centrale che ci voleva per affiancare Tomori e Thiaw, vista la partenza di Kjaer e quella probabile di Kalulu.

I rossoneri sono abbastanza soddisfatti del lavoro svolto sin qui, anche perché prima dell’inizio della prima giornata hanno centrato tutti gli obiettivi. Per crescere ancora servirebbe forse qualcosa davanti. Un’alternativa ulteriore a Morata, come poteva essere Abraham (la Roma continua a sparare troppo alto) e forse un esterno offensivo di livello. Arriviamo qui alla vicenda Chiesa, per cui Il Diavolo ha fatto un sondaggio negli scorsi giorni.

Il Milan non fa sul serio per Chiesa: ad oggi solo un timido sondaggio

La situazione che sta vivendo l’attaccante della Nazionale è particolarmente complessa e priva di sviluppi nell’immediato. Il giocatore resta in uscita dalla Juve ma non ha ancora trovato una sistemazione adeguata alle sue esigenze. L’ultima indiscrezione, riportata anche dai colleghi de Il Giornale, è che il Milan ha fatto per Chiesa sono un sondaggio, ma non è andato oltre. Un approccio soft anche con il procuratore ma giusto per capire le richieste e le condizioni. Nessuno si è messo seduto ad un tavolo con la Juventus per raggiungere un accordo e chiudere la trattativa.

Oggettivamente per i rossoneri trovare un altro esterno sinistro del tridente non è una priorità, avendo da quel lato sia Leao che Okafor, oltre a Saelemaekers. A questo punto con l’opzione del Diavolo che viene meno si assottigliano sempre di più le possibilità di vedere Chiesa ancora in Serie A. Napoli e Roma sono forse ancora in corso ma di certo non alle condizioni richieste dalla Juve e dal calciatore.