Anno nuovo, vecchie abitudini: l’incredibile statistica di Noah Okafor

Okafor si conferma un giocatore decisivo anche contro il Torino: c’è un dato molto interessante che lo riguarda e che va evidenziato.

Debutto in campionato non semplice per il Milan, che ha rimontato il doppio svantaggio solo nel finale grazie ai gol di Alvaro Morata e Noah Okafor. Quest’ultimo è andato in rete al 95′, beffando il Torino ed evitando a Paulo Fonseca la sconfitta al debutto ufficiale sulla panchina rossonera.

Lo svizzero è subentrato a Davide Calabria all’83’ sul risultato di 0-2 e ha saputo incidere. Non una novità, visto che anche nella scorsa stagione si è dimostrato decisivo entrando a match in corso. Non si può dire che Stefano Pioli fosse un suo grande fan, ma l’ex Salisburgo gli ha risolto più di una partita. Ora anche Fonseca “ringrazia” e magari gli darà maggiore considerazione per il futuro.

Noah Okafor, al Milan un dato impressionante

Okafor è andato in gol con un bel tiro al volo di destro sul cross di Yunus Musah. Pallone non angolato, ma molto forte e che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic, il quale non è riuscito a opporsi e a respingere. Una rete da attaccante che gli dovrebbe permettere di migliorare il suo status in squadra.

Una statistica messa in evidenza da Kickest rivela che in campionato Noah ha realizzato un gol o un assist ogni 97 minuti con la maglia del Milan. Impressionante quanto questo giocatore sappia essere decisivo e quanto venga anche sottovalutato. Nella scorsa stagione ha messo assieme 6 gol e 2 assist in 36 presenze, incidendo solo in Serie A. Solo un gol e un assist sono arrivati giocando da titolare, il resto tutto da subentrato.

Gol e assist di Okafor in rossonero

27 settembre 2023, Cagliari-Milan 1-3: titolare, gol dell’1-1

30 settembre 2024, Milan-Lazio 2-0: subentrato a Giroud al 69′, gol del 2-0

17 dicembre 2023, Milan-Monza 3-0: subentrato a Leao al 67′, gol del 3-0

20 gennaio 2024, Udinese-Milan 2-3: subentrato a Reijnders al 68′, gol del 2-3

1 marzo 2024, Lazio-Milan 0-1: subentrato ad Adli al 71′, gol dello 0-1

10 marzo 2024, Milan-Empoli 1-0: titolare, assist a Pulisic per l’1-0

14 aprile 2024, Sassuolo-Milan 3-3: subentrato all’82’ ad Adli, gol del 3-3

11 maggio 2024, Milan-Cagliari 5-1: subentrato al 46′ a Giroud, assist del 5-1

17 agosto 2024, Milan-Torino 2-2: subentrato all’83’ a Calabria, gol del 2-2

Il nazionale svizzero può essere un’arma molto importante per Fonseca, che dovrà capire come sfruttarlo al meglio. Nel reparto offensivo ci sono più giocatori da gestire e il portoghese dovrà comprendere bene quando e come schierarli nelle diverse situazioni. Ci sono tante partite, tutti avranno spazio.