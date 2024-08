Tifosi a bocca aperta, Fonseca ha spiazzato tutti

Paulo Fonseca ha lasciato i tifosi del Milan a bocca aperta con una dichiarazione che ha spiazzato l’ambiente rossonero.

Iniziata ufficialmente la stagione del Milan con la prima giornata di campionato contro il Torino, in casa rossonera è però sempre tempo di mercato con il club alle prese con diverse cessioni da chiudere.

Con quattro colpi messi a segno il mercato del Milan è stato uno dei più attivi finora in Serie A. Quattro tasselli necessari per completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca con il portoghese che ha confermato come adesso la priorità della società sia quella di sfoltire l’organico per non trovarsi a dover lavorare con un numero troppo alto di giocatori a disposizione. In questi giorni il club sta provando a trovare sistemazione a quei calciatori che ormai non sembrano far parte più del progetto.

Calciomercato Milan, arriva l’annuncio di Fonseca: tifosi sorpresi

In occasione della conferenza stampa di presentazione della partita tra Milan e Torino, Paulo Fonseca ha affermato che il mercato del Milan in entrata è chiuso dopo l’acquisto di Youssouf Fofana. Una dichiarazione che ha colto di sorpresa i tifosi che si aspettavano almeno un altro colpo.

Gli acquisti di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal e Youssouf Fofana hanno permesso al club di raggiungere tutti gli obiettivi principali che si era prefissato a giugno. Il club non ha però nascosto di cercare anche un altro centrocampista ed un attaccante per completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca e la sensazione è che, nel caso in cui dovessero andare a buon fine alcune cessioni, la squadra mercato rossonera farà un tentativo alla fine di agosto.

In questo momento appare completamente abbandonata la pista che porta a Tammy Abraham della Roma. Il centravanti inglese sembra infatti destinato a restare a disposizione di Daniele De Rossi considerato il fatto che i giallorossi chiedono circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Le buone prestazioni fornite da Luka Jovic poi, avrebbero convinto Paulo Fonseca a tenere il serbo come punta di scorta in questa stagione.

Il discorso potrebbe essere diverso per quello che riguarda il centrocampo. Nel caso in cui dovessero concretizzarsi gli addii di Adli e Pobega (non convocati per la sfida contro il Torino), il Milan potrebbe fare un tentativo per un altro mediano. Nel mirino restano sempre Koné e Cardoso, considerati finora alternative a Fofana, anche se le richieste dei loro club di appartenenza superano i 25 milioni di euro.