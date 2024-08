Asse Fiorentina-Milan, lo scambio che accontenterebbe tutti

Possibile scambio tra Fiorentina e Milan negli ultimi giorni di calciomercato. Ecco il possibile affare che può andare in porto

Non è ancora chiuso del tutto il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha messo a segno i colpi che servivano per sistemare l’organico. Così sono arrivati i giocatori che il Diavolo si era prefissato dopo aver visto sfumare Joshua Zirkzee.

Alvaro Morata è dunque andato a colmare la lacuna in attacco; Emerson Royal, Pavlovic e Youssouf Fofana hanno migliorato difesa e centrocampo. Ora spazio alle cessioni e all’addio di quei calciatori che non rientrano più nei piani del Diavolo. Pierre Kalulu, nonostante la trattativa con la Juventus sia naufragata, è sempre sul piede di partenza al pari di Tommaso Pobega e Yacine Adli. I due francesi così come il centrocampista italiano non sono stati convocati per la partita contro il Torino per scelta tecnica. Una decisione quella di Paulo Fonseca ha fatto chiarezza definitivamente sui tre elementi. Si sta, dunque, cercando una sistemazione ai tre elementi in esubero.

Ma attenzione anche alla posizione di altri due calciatori, quella di Malick Thiaw e Ismael Bennacer. Un loro addio non è ancora stato escluso. Un’offerta da 30/35 milioni per il primo e di 40 milioni per il secondo li porterebbe altrove. A quel punto vedere un nuovo centrocampista in rosa sarebbe praticamente scontato.

Calciomercato Milan, asse con la Fiorentina: via Terracciano

Il Milan, però, potrebbe intervenire anche in un altro ruolo. A sinistra, d’altronde, Theo Hernandez continua a non avere un vice e la scelta di affidarsi ad Alexis Saelemaekers è davvero emblematica. Serve un nuovo terzino perché Terracciano non è stato giudicato pronto per questo ruolo.

D’altronde l’ex Verona era abituato a giocare con un altro modulo e con la difesa a quattro sta faticando terribilmente. Ecco perché non è da escludere che il Diavolo decida di affidarsi ad un giovane italiano che ha giocato come terzino. L’occasione potrebbe arrivare dalla Fiorentina, dove Parisi non è proprio una prima scelta. Palaldino gioca con una difesa a tre e l’ex Empoli è chiamato a coprire tutta la fascia da quinto, non proprio il suo ruolo più congeniale. Ipotizzare uno scambio più conguaglio alla Viola (d’altronde Terracciano è stato ad un passo dal club di Firenze) non è così impossibile. Un’idea di mercato che potrebbe davvero prendere piede. Un’idea che permetterebbe ai due giocatori di esprimersi al meglio.