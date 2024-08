Delusione tremenda, il Milan prova a cederlo con lo sconto

Il popolo rossonero non ne può più, ennesima delusione: adesso il Milan pensa all’addio con lo sconto, fissata la cifra

Non è cominciata propriamente nel migliore dei modi la stagione del Milan. Il 2-2 contro il Torino a San Siro, acciuffato al 95′ grazie alla rete del subentrato Okafor, ha lasciato parecchio amaro in bocca. La squadra rossonera, ora allenata da Paulo Fonseca, ha mostrato limiti che preoccupano il popolo milanista.

Siamo solo agli inizi del nuovo corso e di tempo per raddrizzare il tiro il tecnico lusitano ne avrà a disposizione parecchio. Resta però il fatto che viste anche le tantissime occasioni sprecate – soprattutto da uno spento Rafael Leao – la sensazione è quella di aver sciupato una grande occasione, raccogliendo meno di quanto meritato. Una sensazione che, parallelamente, va di pari passo con le scelte che la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà compiere in sede di calciomercato da qui ai prossimi 10 giorni. In entrata lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha fatto capire come non tutto è definito, qualcosa di nuovo potrebbe effettivamente verificarsi ma solo alle giuste condizioni.

In egual maniera tra i limiti riscontrati vi è paradossalmente il reparto mediano, un centrocampo che oltre all’arrivo di Fofana probabilmente registrerà almeno un addio se non due. Yacine Adli in primis ma anche Tommaso Pobega sembrerebbero essere i maggiori candidati a fare le valigie per lasciare Milanello e probabilmente fare spazio ad un colpo last minute: non sarà Samardzic, finito all’Atalanta.

Addio Milan con lo sconto: decisione presa

Intanto c’è un altro calciatore che da mesi a questa parte sta deludendo in lungo e in largo, col Torino l’ennesima conferma di un tracollo prestazionale assolutamente incomprensibile. La dirigenza del ‘Diavolo’ è pronta a cederlo con lo sconto. Ancora una gara sottotono: da Via Aldo Rossi cercano acquirenti.

Si parla di Malick Thiaw, protagonista in negativo in entrambe le reti incassate dal Torino a San Siro. Il tedesco, 23 anni, è un lontano parente del talento che agli esordi in maglia rossonera stupì tutti, attirando su di sé l’interesse di grandi società pronte a farsi avanti chiedendolo alla dirigenza milanista. Una situazione totalmente ribaltata, visto che Thiaw già nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato male risultato tra i peggiori della banda di Pioli.

Qualche settimana fa si è ipotizzato come il Newcastle, a caccia di un centrale di spessore, fosse fortemente interessato al nazionale tedesco. Il Milan sembra aver rispedito al mittente l’assalto bianconero anche se stavolta l’intenzione dei vertici rossoneri sarebbe quello di ridiscutere seriamente su un’eventuale cessione a titolo definitivo. A maggior ragione se Kalulu dovesse rimanere, allora Thiaw partirebbe. Si parla di una cifra vicina ai 25 milioni di euro, molto meno rispetto ai 35-40 ventilati nei mesi scorsi.