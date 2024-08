La conferma è arrivata, addio ad un passo: saluta il Milan

Deludente pareggio in rimonta per il Milan all’esordio con il Torino. Prima del match è arrivato un importante annuncio di mercato

Un esordio deludente per il Milan in Serie A. Davanti ai 70mila di San Siro, i rossoneri hanno riacciuffato in extremis il Torino sul 2-2 grazie al gol in pieno recupero di Okafor, subentrato nei minuti di finali.

Un pareggio scaturito al termine di una prestazione tutt’altro che convincente, soprattutto in difesa con le solite amnesie in copertura che hanno favorito i due gol di un ottimo Torino. Nessuno dei quattro nuovi acquisti è stato schierato titolare da Fonseca che ha mandato in campo una formazione alquanto sorprendente con Saelemakers esterno al posto di Hernandez, Loftus Cheek arretrato in mediana e Jovic preferito a Morata come centravanti.

Lo spagnolo è subentrato nella ripresa. Suo il gol che ha permesso al Milan di accorciare le distanze. Panchina per Pavlovic mentre Emerson Royal e Fofana erano in tribuna ad assistere alla partita, insieme ad altri calciatori rossoneri che potrebbero essere ceduti nei prossimi giorni. A confermarlo è stato l’a.d. Giorgio Furlani nell’intervista pre partita a Sky.

Milan, tre cessioni in arrivo. Furlani ha confermato tutto

“Sono dei giocatori molto bravi e hanno varie richieste. Se rimangono con noi siamo contenti. Se vogliono nuove esperienze è giusto accontentarli.” Con queste parole Furlani ha annunciato la possibile partenza di Kalulu, Pobega e Adli, tutti non convocati da Fonseca per la prima di campionato.

Un chiaro indizio di mercato che certifica l’esigenza del Milan di sfoltire l’organico a disposizione di Fonseca, il quale aveva palesato la necessità di concludere alcune cessioni nella conferenza stampa della vigilia a Milanello.

La trattativa tra Juve e Milan per Kalulu ha subito uno stop. Il difensore francese non sembra più convinto di accettare la proposta dei bianconeri. Si è scritto di un interessamento dell’Atalanta che, nel frattempo, ha preso Samardzic, oramai ex obiettivo dei rossoneri. Milan che aveva proposto Tommaso Pobega all’Udinese come possibile contropartita per arrivare al serbo. Nulla da fare anche se sembra molto probabile che il futuro del centrocampista sarà ancora in Serie A.

Adli, invece, ha proposte dalla Premier League e da club arabi che monitorano la situazione anche di un altro possibile partente ovvero Ismael Bennacer. Anche dell’algerino ha parlato Furlani che non ha chiuso totalmente a una sua possibile cessione. “Fa parte del nostro progetto – ha dichiarato l’a.d. – ma chissà cosa porterà il mercato nei prossimi giorni. Non è nel nostro stile spingere via i calciatori finché sono qua fanno parte del nostro progetto.” Dovesse partire Bennacer, il Milan proverà a chiudere per Konè del Borussia Monchengladbach.