La mossa di Fonseca porta Chiesa al Milan: colpo rossonero

Una decisione sorprendente può aprire al clamoroso arrivo di Federico Chiesa a Milanello: ha fatto tutto Fonseca

Uno dei nomi che negli ultimi tempi è stato accostato con forza alla maglia rossonera è quello di Federico Chiesa. Separato in casa e ormai ufficialmente scaricato dalla Juventus, il figlio d’arte si sta allenando a parte ed è finito fuori rosa. Le parole di Thiago Motta sono state cristalline, Chiesa deve trovarsi il prima possibile una nuova sistemazione.

Alla Juve non troverà più spazio. Il tempo però stringe ed il club torinese rischia di ritrovarsi a correre per cedere il classe ’97 che tra meno di un anno si svincolerebbe a parametro zero. Un’occasione ghiotta per diverse società, Chiesa piace tantissimo anche all’Inter. Ma nelle ultime ore un cambio di rotta determinato dalle scelte di Paulo Fonseca potrebbe avvicinare l’ala genovese alla firma col Milan. Zlatan Ibrahimovic non ha affatto chiuso ad affari dell’ultimo secondo.

“Il mercato chiude quando decido io che chiude“, ha detto lo svedese esaltando la tifoseria rossonera che si aspetta dunque un botto di fine mercato. Dieci giorni o poco più a disposizione: la ciliegina sulla torta del ‘Diavolo’ può essere proprio l’attaccante della Juventus. Nelle scorse ore è arrivato un indizio firmato proprio dal neo allenatore del Milan e che fa ben sperare per un’accelerata con l’entourage del 26enne della Juventus.

Chiesa-Milan, ci siamo: così si può davvero

Il 2-2 col Torino ha lasciato indicazioni ben precise a Fonseca, molte delle quali decisamente negative come la prestazione complessiva della squadra apparsa spesso e volentieri ancora poco lucida e legata alle idee imposte dal tecnico lusitano. Una delle note positive può apparire come un segnale per far spazio a Chiesa in attacco.

Fonseca stravede per Saelemaekers, è rimasto ammaliato dalle qualità che il laterale belga ha mostrato nelle amichevoli estive impuntandosi riguardo alla sua permanenza. E così dopo l’anno più che positivo a Bologna Saelemaekers rimarrà al Milan ma non necessariamente come valore aggiunto in attacco. La grande prestazione del 25enne come vice Theo Hernandez ha convinto proprio tutti, in primis Fonseca. Grande spinta e qualità sulla corsia mancina ma anche preciso e attento in fase difensiva: una piacevole scoperta che apre a scenari fino ad ora inaspettati.

Se Saelemaekers dovesse essere confermato come pedina spostata più indietro, allora la situazione cambierebbe: si libererebbe un posto sulla corsia destra d’attacco per Chiesa. Una posizione che al Milan è in questo momento occupata dal solo Chukwueze, reduce da prestazioni non sempre convincenti. Dopo aver siglato 10 gol e firmato 3 assist in 37 presenze, Chiesa può chiudere ufficialmente il capitolo bianconero per trasferirsi al Milan: il ‘Diavolo’ stavolta ha campo libero per regalare ai suoi tifosi un colpo da urlo in attacco.