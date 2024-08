Fonseca prepara la rivoluzione, si cambia col Parma: formazione ribaltata

Il deludente pareggio contro il Torino porterà a inevitabile cambi di formazione per il Milan nel prossimo match a Parma

E’ bastato il 2-2 al debutto in Serie A contro il Torino per spazzare via in un sol colpo le buone impressioni destate dal nuovo Milan di Paulo Fonseca nelle amichevoli pre campionato.

Un pareggio scaturito con un arrembaggio nel finale grazie ai gol di Morata e Okafor, subentrati nella ripresa per stravolgere una formazione iniziale che, fin dal suo annuncio nel pre partita, ha destato subito non poche perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. Al di là delle prevedibili assenze dal primo minuto di Pavlovic, Morata, Hernandez e Reijnders (oltreché dei nuovi acquisti Emerson Royal e Fofana per problemi di transfert), nessuno si aspettava scelte tattiche così sorprendenti di Fonseca.

Su tutte l’arretramento di Saelemakers a esterno sinistro a tutta fascia al posto di Hernandez e quello di Loftus Cheek, schierato in mediana a fianco di un Bennacer tutt’altro che brillante. Critiche anche per la scelta di puntare su Thiaw in difesa al posto di Gabbia, nonostante le incertezze palesate dal difensore tedesco già nel pre campionato e, di nuovo, evidenti contro il Torino in un match largamente insufficiente.

Parma-Milan, le possibilità novità di formazione per i rossoneri

“Diciamo che la prima formazione di Fonseca è figlia delle diversità di preparazione. Credo non la rivedremo più“, con questo parole a Sky Calcio L’Originale, Paolo Condò ha riassunto il pensiero di tutti i tifosi milanisti che, già contro il Parma sabato prossimo alle 18.30 al Tardini, si aspettano novità importanti nella formazione iniziale rossonera.

Verosimilmente, infatti, l’undici iniziale sarà stravolto. Cambierà totalmente la linea difensiva con Emerson Royal al posto di Calabria (fischiato da San Siro al momento della sostituzione contro il Torino), Pavlovic o Gabbia con Tomori centrali e Hernandez che si riprende il suo posto a sinistra.

Da verificare, in settimana, le condizioni di Fofana, arrivato a Milanello a corto di preparazione dopo essere stato messo fuori rosa dal Monaco per le note vicende di mercato. Difficile ipotizzare, al momento, una partenza dal primo minuto del mediano transalpino. Certa, invece, quella di Reijnders con Bennacer o Loftus Cheek.

Novità anche in attacco. Morata sostituirà Jovic dal primo minuto mentre Pulisic potrebbe tornare a destra e rimpiazzare Chukwueze, altra delusione contro i granata. In questo caso, Loftus Cheek tornerebbe al centro del tridente di supporto al centravanti, ruolo che ha ricoperto con Pioli. A sinistra, ovviamente, ci sarà Leao che deve farsi perdonare i due gol sbagliati contro il Torino nel primo tempo.