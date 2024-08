La cessione si è bloccata di nuovo, mani tra i capelli per il Milan

Dopo i quattro acquisti che hanno sistemato la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, in casa Milan è tempo di cessioni.

Gli arrivi di Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana hanno colmato quelle lacune che la dirigenza rossonera aveva individuato prima dell’inizio del calciomercato. Ora però, è tempo di sfoltire la rosa con il club che sta cercando di cedere quei giocatori che non rientrano nei piani.

In occasione della presentazione di Youssouf Fofana come nuovo calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha ribadito ancora una volta che la priorità in casa rossonera ora è quella di sfoltire la rosa. Un concetto sul quale ha concordato anche Paulo Fonseca che vorrebbe lavorare con un organico meno ampio per potersi concentrare meglio su un numero ristretto di calciatori. I nomi dei giocatori in uscita sono ormai noti con Yacine Adli, Tommaso Pobega e Pierre Kalulu che non sono stati nemmeno convocati in occasione della partita contro il Torino valida per la prima sfida di campionato.

Calciomercato Milan, si complica una cessione

Sembra però farsi sempre più difficile l’addio di uno dei calciatori cedibili. Yacine Adli, finora, non ha trovato l’accordo con nessun club per cambiare maglia. Gli interessi nei confronti del centrocampista classe 2000 non mancano ma le offerte giunte finora non hanno convinto l’ex Bordeaux.

Dall’Arabia Saudita, fino alla Premier League, sono molti i club che hanno espresso gradimento nei confronti del mediano, definitivamente fuori dai piani del Milan. Rifiutate le proposte dalla Saudi Pro League, Adli ha detto no anche al Brentford, pronto a mettere sul piatto un’offerta di circa 12 milioni di euro, ritenuta sufficiente dal Milan.

I rossoneri avevano fissato il prezzo del centrocampista francese intorno ai 15 milioni di euro, abbassando poi le proprie richieste a 12. Non è da escludere che, negli ultimi giorni di agosto, il francese possa salutare anche a fronte di una proposta da 10 milioni ma il problema principale al momento appare la volontà di Adli, desideroso di giocarsi le sue carte in rossonero.

La mancata cessione dell’ex calciatore del Bordeaux va a frenare il mercato in entrata del Milan che vorrebbe chiudere un altro colpo in mezzo al campo. Nel mirino dei rossoneri c’è infatti Manu Koné. Il centrocampista del Borussia Moenchengladbach, come confermato anche da Zlatan Ibrahimovic, è un giocatore che piace molto alla dirigenza, pronta a fare un tentativo in questi ultimi dieci giorni di trattative che restano.