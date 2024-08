Leao-Barcellona, la posizione del Milan è chiara: i dettagli

Leao è finito nel mirino del Barcellona, ma il Milan ha già ribadito la sua posizione: tutti i dettagli di un addio che sarebbe clamoroso

Rafael Leao ha rinnovato il proprio contratto a giugno dell’anno scorso fino al 2028 e il Milan ha inserito una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Cifra altissima, che pochissimi club europei possono permettersi di pagare. L’attaccante portoghese viene da un periodo particolarmente complicato, se si guardano soprattutto alle prestazioni sotto livello con il Portogallo.

Il Milan, in ogni caso, è intenzionato a tenerlo. Perché Leao fa parte di quella categoria di giocatori in grado di cambiare la partita in un attimo. E anche e soprattutto perché è una colonna della squadra insieme a Mike Maignan e Theo Hernandez. Ma è chiaro che un giocatore così forte sia finito nel mirino di altri top club.

Su tutti il Barcellona, che ha un bisogno estremo di un esterno offensivo di altissimo livello da mettere in attacco insieme a Robert Lewandowski e Lamine Yamal. Sembrava vicino l’arrivo di Nico Williams, che però ha tutte le intenzioni di restare all’Athletic Bilbao. E dunque ecco che Rafael Leao diventa un’opzione forte per il Barça, che però ha grandi problemi economici.

Milan, su Leao l’idea è chiara: il Barça è avvisato

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona vuole acquistare Rafael Leao e ha un ‘alleato’ molto importante: Jorge Mendes. L’agente potrebbe favorire l’operazione, ma il Milan ha le idee chiare su come gestire la situazione. L’attaccante portoghese per il Milan è incedibile, a meno che non arrivi un’offerta che si avvicini ai 175 milioni di euro della clausola.

Il budget del Barcellona è lo stesso che era per Nico Williams, ovvero 60 milioni. Decisamente pochi considerando il valore di Leao e di ciò che rappresenta per il Milan. L’idea del club catalano era quello di inserire qualche contropartita tecnica nella trattativa, come Raphinha, Ferran Torres o Christensen.

Giocatori che non rientrano nei piani di Flick e che potrebbero lasciare il Barça a prescindere. Ma il Milan non ha la minima intenzione di svendere il miglior giocatore della squadra per 60 milioni più qualche esubero, nonostante si tratti di giocatori di alto livello. Il Barcellona non può spendere 175 milioni – e probabilmente nemmeno 100 – per Leao. Dunque, per i tifosi rossoneri non resta che attendere la fine del mercato per vedere la fine delle voci.