@ML – Kalulu-Juve, quanto incassa il Milan: tutti i dettagli dell’affare

La trattativa per il passaggio di Pierre Kalulu alla Juventus è finalmente andata in archivio. Il giocatore ha scelto i bianconeri

La lunga attesa è finita. Pierre Kalulu ha scelto di trasferirsi alla Juventus e di diventare un nuovo giocatore di Thiago Motta. Il francese, che aveva raggiunto da tempo un accordo con i bianconeri, ha deciso di rifletterci su per capire quale potesse essere la soluzione migliore.

Un’attesa che ha inevitabilmente spazientito la Vecchia Signora, convinta fino a qualche ora fa, che Kalulu alla fine avrebbe detto no al trasferimento a Torino, tanto da sondare il mercato per altri profili. Ma così non è stato, ieri sera il francese si è avvicinato prepotentemente alla Juventus, accettando di mettersi in gioco in bianconero. Kalulu non ha avuto rassicurazioni in merito ad una titolarità in squadra, ma potrà giocarsi il posto con gli altri difensori.

Dopo aver vinto lo Scudetto, con il Milan, dunque, il francese è pronto a ripartire da una nuova squadra. L’obiettivo sarà chiaramente quello di ritrovarsi, dopo un paio d’anni davvero negativi. La fortuna non è stata dalla sua parte, con diversi infortuni, ma il calciatore ha un po’ perso la bussola, giocando sia come terzino che come centrale. Toccherà, dunque, a Thiago Motta inquadrarlo nella posizione giusta.

Milan, addio a Kalulu: il Diavolo lo cede in prestito

Al Milan non ci sarebbe stato più spazio. A destra con l’arrivo di Emerson Royal e la presenza in rosa anche di Davide Calabria e Jimenez, sarebbe stato impossibile giocare. Anche al centro, lo spazio si era ridotto con l’acquisto di Pavlovic, che si andava ad aggiungere a Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Matteo Gabbia.

Il Milan, dunque, dice addio a Pierre Kalulu, incassando momentaneamente 3,5 milioni di euro per il prestito. Potrebbero essere, invece, 14 i milioni di euro, in caso di riscatto. Il Diavolo, inoltre, potrebbe incassare anche tre milioni di bonus, oltre ad una percentuale (il 10%) sulla sua futura rivendita. Kalulu, dunque, dice addio al Milan, dopo essere stato di fatto messo alla porta. Se non si fosse chiuso con la Juve, il Diavolo e il francese avrebbero, infatti, dovuto trovare ugualmente un’altra soluzione. Si era fatta avanti l’ipotesi Atalanta, senza dimenticare la possibilità di una pista straniera, visto che il giocatore piace sia in Premier League che in Bundesliga (non dimentichiamoci del sondaggio da parte dello Stoccarda).