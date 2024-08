Ne caccia sei: Fonseca non li vuole più al Milan

Paulo Fonseca ha chiesto la cessione di questi sei calciatori. La dirigenza rossonera ha tempo fino alla chiusura del calciomercato per venderli. Ecco l’elenco completo.

In questo momento il Milan ha bisogno di sfoltire la rosa per provare a piazzare gli ultimi colpi di mercato. La prima uscita stagionale è stata piuttosto deludente, i tifosi si aspettavano una vittoria contro il Torino, ma sono stati costretti ad accontentarsi di un pareggio acciuffato nei minuti finali. Il Milan, infatti, era sotto di due goal a pochi minuti dal termine, ma i goal di Morata e Okafor hanno raddrizzato la situazione, permettendo ai rossoneri di portare a casa almeno un punto.

I prossimi giorni saranno decisivi affinché il Milan possa completare la rosa e permettere al tecnico portoghese di aumentare il livello tecnico e tattico della sua squadra. I tifosi si aspettano miglioramenti, ma anche la dirigenza è piuttosto esigente.

Quest’anno il Milan sogna in grande, ma c’è grande competizione e non sarà facile per Fonseca migliorare i risultati dello scorso anno. Per rinforzare ulteriormente la rosa serve vendere e il tecnico ha individuato chi non è utile al suo progetto.

Milan, sei giocatori verso l’addio

Paulo Fonseca ha chiesto la cessione di sei calciatori. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira l’ex allenatore della Roma non avrebbe più bisogno di Pierre Kalulu, Yacine Adli, Tommaso Pobega, Fodé Ballo-Touré, Marco Nasti e Divock Origi. Questi sei calciatori non hanno convinto il tecnico rossonero e sono destinati a lasciare il Milan. Il mercato chiude tra pochi giorni, quindi la dirigenza rossonera dovrà fare presto se vuole accontentare Fonseca.

Alcuni di questi calciatori hanno mercato, altri dovranno andare in prestito. Kalulu è seguito dalla Juventus di Thiago Motta, ma il giocatore sta riflettendo sulla proposta bianconera, vorrebbe a tutti i costi la possibilità di giocare come titolare. Anche Pobega potrebbe avere mercato negli ultimi giorni di agosto. L’ex centrocampista del Torino ha giocato poco l’anno scorso, complice anche un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro mesi. Per lui potrebbero esserci delle soluzioni in prestito nelle ultime ore del calciomercato, probabilmente in una squadra che punta alla salvezza tranquilla.

Adli piace in Francia e in Arabia mentre Nasti è ormai ad un passo dalla Cremonese. Se il Milan dovesse riuscire a cedere questi giocatori, Fonseca potrebbe avere un ulteriore ultimo rinforzo entro il 30 agosto.