Schumacher, l’annuncio scuote il mondo della F1

Colpo di scena Schumacher, il mondo della Formula 1 è stato scosso dall’ultimo annuncio: cosa sta succedendo

L’attesa è spasmodica. Ogni giorno potrebbe essere quello buono per avere notizie su Michael Schumacher, ormai da oltre dieci anni protetto nella sua privacy dalla famiglia, dopo il tragico incidente di Meribel. In attesa di poter conoscere informazioni sulle sue attuali condizioni di salute, è arrivato però un annuncio importantissimo per la famiglia Schumacher, in grado di scuotere completamente il mondo della Formula 1.

Dopo il coming out di Ralf, che pure fa ancora discutere – anche a causa delle parole durissime pronunciate dall’ex moglie Cora negli ultimi giorni – a rimettere la dinastia Schumacher al centro dell’attenzione dei media è stato un altro parente stretto dell’indimenticabile Kaiser.

In particolare, è il figlio Mick a essere tornato al centro del dibattito. Nonostante negli ultimi tempi avesse preferito infatti rimanere da parte e continuare la propria carriera a fari spenti, il classe 1999, già in passato protagonista in Formula 1, seppur con risultati non proprio esaltanti, ha approfittato di questa pausa estiva per uscire allo scoperto, con un annuncio davvero straordinario che potrebbe rivoluzionare gli equilibri all’interno del Circus.

Mick Schumacher, colpo di scena clamoroso: arriva l’annuncio che scuote il mondo della Formula 1

Nel futuro di Mick, nell’ultimo anno protagonista nel mondo delle endurance e come terzo pilota/collaudatore in Mercedes, potrebbe esserci ancora la Formula 1. Lo ha dichiarato, senza troppi giri di parole, lo stesso erede della dinastia Schumacher. Per quanto al momento rimangano davvero pochi i posti disponibili su una monoposto in Formula 1 nel 2025, Mick spera ancora di poter rientrare tra gli eletti dell’ultimo secondo.

Accostato in passato alla Alpine, vista la sua collaborazione con il team nel mondiale endurance, al momento Schumacher potrebbe però essere costretto ad accontentarsi della proposta non certo irresistibile della Kick Sauber, la squadra in questo momento più debole in Formula 1, ma che potrebbe rivelare metamorfosi clamorose nei prossimi anni.

Come tutti sanno, dal 2026 Sauber diventerà infatti Audi e con un colosso del genere alle spalle non è detto che il progetto non possa essere destinato a crescere. Fino a dove, al momento non è dato sapersi. Quel che sembra possibile, però, è che in Audi stiano pensando di costruire una squadra completamente tedesca per il debutto, e in quel caso il nome di Schumacher rientrerebbe tra i candidati più interessanti, insieme probabilmente a quello del sempreverde Hulkenberg.

Quale che sia l’opportunità che gli verrà presentata, Mick al momento non ha comunque dubbi: vuole la Formula 1 ed è disposto ad attendere. Lo ha confermato al portale Divebomb: “Credo che per ora sia tutto molto aperto. Ci sono ancora diverse squadre con posti disponibili, adesso cominceranno molti movimenti. (…) La Formula 1 per me avrà comunque sempre la priorità, quindi finché sarà possibile continuerò ad aspettare“.