Ultima apparizione a San Siro: ha giocato l’ultima partita col Milan

Questo giocatore potrebbe aver collezionato la sua ultima presenza con la maglia del Milan. È destinato a lasciare i rossoneri nei prossimi giorni.

Il Milan non ha iniziato con il piede giusto questa stagione. Quando il Torino già sentiva il sapore della vittoria, i rossoneri hanno avuto un sussulto di orgoglio ed hanno rimontato nei minuti finali, riuscendo ad agguantare un pareggio che non soddisfa totalmente i tifosi.

La squadra di Paulo Fonseca ha mostrato diverse carenze in difesa, il Torino ha bucato la retroguardia milanista in maniera troppo facile ed il tecnico portoghese dovrà correre ai ripari sin dal prossimo match, previsto sabato 24 agosto contro il Parma allo Stadio Tardini.

Il calciomercato chiuderà tra qualche giorno e la dirigenza rossonera ha l’occasione per mettere a posto alcune problematiche evidenziate da questo primo impegno ufficiale. Zlatan Ibrahimovic è già al lavoro, ma c’è bisogno di trovare i fondi per finanziare i prossimi acquisti. Pur avendo giocato dal primo momento contro il Torino, c’è un calciatore che è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi in Arabia Saudita. Contro i granata, potrebbe aver vestito la maglia del Milan per l’ultima volta.

Bennacer pronto a lasciare il Milan

Ismael Bennacer ha giocato dal primo minuto contro il Torino ed ha lasciato il campo nel secondo tempo. La sua prestazione non è stata brillante, ma la squadra ha reso ampiamente sotto le sue possibilità per la prima ora di gioco. Nonostante la titolarità nel primo impegno ufficiale della stagione, Bennacer potrebbe lasciare il Milan nei prossimi giorni per trasferirsi in Arabia Saudita. Due club lo seguono dall’inizio del calciomercato e potrebbero affondare il colpo nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Bennacer avrebbe ricevuto delle offerte dall’Al-Qadisiyya e dall’Al-Hilal. Quest’ultimo club sarebbe quello più interessato al centrocampista algerino, il quale andrebbe a formare un centrocampo piuttosto importante con Milinkovic-Savic e Ruben Neves. Gli arabi potrebbero aumentare l’offerta al Milan nei prossimi giorni e l’affare potrebbe andare in porto prima della chiusura del mercato.

Come capita spesso, il calciatore dovrebbe restare fuori dalla lista dei convocati per Parma qualora arrivasse un’offerta importante per il Milan, in modo da salvaguardarlo ed evitare infortuni. Proprio per questo motivo, contro il Torino potremmo aver assistito all’ultima partita in rossonero di Bennacer, uno dei grandi protagonisti dello Scudetto del 2022. L’algerino vanta 171 presenze con la maglia del Milan, fino ad oggi.