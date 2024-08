Decisione concordata, il Milan rinuncia al colpo: salta l’affare

Il Milan poteva affondare il colpo e chiudere per questo nuovo affare in entrata, ma sembra essere tutto saltato definitivamente.

La stagione sportiva 2024-2025 del Milan è iniziata in maniera balbettante. I rossoneri infatti, al debutto in campionato, hanno evitato una clamorosa sconfitta interna con il Torino rimontando nel finale da 0-2 al 2-2 finale. C’è ancora da lavorare a livello tattico per Paulo Fonseca, che però è sembrato ottimista per un cambio di ritmo nel prossimo futuro.

I nuovi acquisti rossoneri devono ancora entrare seriamente nelle rotazioni di mister Fonseca. Finora soltanto Alvaro Morata (poi infortunatosi muscolarmente) ha avuto spazio e fiducia, riuscendo anche a segnare all’esordio contro il Toro. I tifosi attendono l’inserimento di Emerson Royal, Pavlovic e dell’ultimo arrivato Fofana, tutti calciatori funzionali al gioco del Milan.

Ma il mercato del club milanista è finito così? Zlatan Ibrahimovic ha fatto sapere di avere forse ancora qualche colpo in canna, con il Milan che cercherà di approfittare di alcune occasioni last-minute. Una di queste sembrava poter riguardare il ruolo del secondo portiere, visto il lungo infortunio occorso a Marco Sportiello, che ne avrà per un bel po’ per via di un particolare problema alla mano.

Portiere Milan, salta il colpo: ha deciso Ibrahimovic

Negli scorsi giorni il Milan aveva valutato l’acquisto dunque di un altro vice-Maignan, proprio per rimpiazzare Sportiello con un intervento anche temporaneo. Si è fatto persino il nome di Simone Scuffet, attuale numero uno del Cagliari, che avrebbe approfittato dell’occasione rossonera.

Ma alla fine la scelta di Ibrahimovic e del resto della dirigenza, concordato con mister Fonseca, è stata quella di far saltare ogni trattativa per un portiere. Le prove estive del giovanissimo Lorenzo Torriani hanno convinto il Milan a non spendere ulteriori soldi o tentare acquisti solo per il gusto di farli tra i pali. Il classe 2005 ha ottenuto la fiducia del club e dunque sarà lui il secondo portiere fino al rientro di Sportiello.

Torriani, nativo di Vimodrone e cresciuto nel settore giovanile milanista, ha disputato alcune amichevoli di preparazione da titolare, dimostrando grande reattività e personalità. Qualcuno ha anche ipotizzato un’esplosione in stile Donnarumma, anche se difficilmente avrà tante chance dal 1′ minuto vista la presenza di un top player come Maignan.

Il Milan preferisce dunque attendere occasioni di mercato in altri reparti. I dirigenti monitoreranno soprattutto eventuali innesti a centrocampo ed in attacco, senza escludere qualche uscita per alleggerire i costi della rosa.