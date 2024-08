La storia si ripete: trattativa interrotta, salta tutto

Il Milan ha visto sfumare un altro affare in questo calciomercato che diventa sempre più difficile sotto tanti punti di vista

Il Milan viaggia verso la fine di questo calciomercato che è stato molto complicato. Sono sfumati alcuni affari che sembravano fatti, come Joshua Zirkzee. Ma sono arrivati dei calciatori di alto profilo come Alvaro Morata e Youssouf Fofana, tra l’altro a condizioni economiche vantaggiose. Un percorso lungo, quello della dirigenza, che vuole acquistare giocatori forti e basso costo.

Non è semplice, dunque, anche perché il mercato negli ultimi anni è cambiato e per trovare dei fenomeni per una manciata di milioni serve sempre più competenza. Oltre ai giocatori in entrata, inoltre, vanno piazzati gli esuberi, quei giocatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca e che alzano soltanto il monte ingaggi.

Il Milan nella sua rosa ne ha diversi, come Yacine Adli che non è stato convocato per la sfida contro il Torino di sabato scorso. Lo stesso vale per Tommaso Pobega, per entrambi si è parlato di un addio in Serie A. Mentre Pierre Kalulu è andato via, alla fine si è convinto dopo aver parlato con Thiago Motta e da questa stagione vestirà la maglia della Juventus.

Milan, salta la cessione di Ballo-Touré: il punto

Si parla comunque di giocatori che potrebbero essere piazzati negli ultimi giorni. E poi ce ne sono altri, come Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, che hanno molto meno mercato. La situazione è chiarissima e le ultime ore di mercato per il club rossonero sono state una mazzata: è salta la cessione del terzino al Saint-Etienne.

Una situazione molto difficile da digerire, perché Ballo-Touré è aggregato alla formazione Milan Futuro e non rientra nei piani della prima squadra. Il Milan vuole cederlo dopo il prestito al Fulham l’anno scorso, il Saint-Etienne aveva presentato un’offerta di quasi un milione, subito accettata. Ma il giocatore ha rifiutato la destinazione, così com’è successo l’anno scorso con altre squadre.

Il motivo è legato principalmente al suo ingaggio: il Saint-Etienne ritiene troppo alto gli 1,2 milioni a stagione che percepisce Ballo-Touré, che non ha intenzione di abbassare le pretese. Dunque, il giocatore preferisce restare a Milano. Non è ancora chiaro se si possa trovare un’altra soluzione in extremis. Sta di fatto che il Milan vuole risolvere la questione il prima possibile e spera di riuscirci negli ultimi giorni.