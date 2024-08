L’ex Milan cambia ancora maglia: lo vuole la Roma

Non si ferma il pellegrinaggio dell’ex Milan: dopo pochi mesi cambia ancora maglia, può passare alla Roma di De Rossi

Cercasi stabilità. Non c’è pace per un ex rossonero, ancora alle prese con un cambiamento di casacca, l’ennesimo di questi ultimi mesi piuttosto turbolenti per la sua carriera. Proprio quando sembrava arrivato a una svolta positiva, con l’approdo in una delle big del nostro campionato, i soli sedici minuti accumulati negli ultimi mesi hanno dimostrato quanta poca fiducia ci fosse nei suoi mezzi, al punto da convincerlo di dover cambiare aria immediatamente.

E a dargli una nuova possibilità, forse l’ultima, potrebbe essere questo punto la Roma di De Rossi. Ancora alle prese con un mercato in divenire, complici le vicende che riguardano un Paulo Dybala al momento destinato a lasciare l’Italia per abbracciare i petroldollari arabi, la Roma ha bisogno urgente di intervenire in alcuni reparti per poter presentare entro la fine del mercato una rosa che sia completa in ogni reparto, e non solo nei titolari ma anche nelle riserve.

Anche per questo motivo il ds Ghisolfi starebbe guardando con attenzione, considerando che le risorse economiche del club sono limitate, a quelle occasioni a buon mercato in uscita dai principali club italiani. E tra questi ci sarebbe proprio l’ex rossonero, ai margini del progetto Juventus firmato Thiago Motta e pronto a rilanciare la propria carriera in una piazza che potrebbe avere tutto per farlo esplodere definitivamente a livello internazionale.

Dalla Juventus alla Roma: l’ex Milan cambia ancora squadra, i dettagli

E pensare che quando era arrivato a Torino, non molti mesi fa, c’era chi pensava che Tiago Djaló, classe 2000 originario di Amadora, potesse diventare, se non un titolarissimo, almeno un’ottima alternativa per la squadra allora allenata da Allegri. Una realtà che si è dimostrata completamente illusoria.

L’ex Lille non è infatti riuscito a imporre i propri mezzi fisici e tecnici, a causa di una condizione fisica non ottimale e probabilmente di un’attitudine non ancora perfetta a un campionato molto complicato come quello italiano. Da qui la decisione della Juve di liberarsene in fretta, dopo pochi mesi, con il benestare di Thiago Motta, che dal reparto difensivo si aspetta ben altri nomi.

Resta da capire quale potrebbe essere la quadra economica trovata dai due club per chiudere un’operazione che, in questi giorni, sembra destinata a finalizzarsi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza giallorossa sarebbe infatti disposta a investire sul portoghese solo in prestito, con diritto di riscatto a circa 7 milioni.

Una proposta economica non certo vantaggiosa, ma che Giuntoli sarebbe disposto ad accettare, pur di liberarsi di uno stipendio che in questo momento pesa nel bilancio bianconero, senza avere peraltro alcun tipo di peso sulle questioni tecniche della squadra. E lo stesso Djaló, sedotto e abbandonato dall’ambiente bianconero, avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento nella Capitale. Anche per questo motivo la trattativa sembra destinata a chiudersi con esito positivo. Per la gioia di tutte le parti coinvolte.