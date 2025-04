Tonali all’Inter: “Ha grande voglia di farlo, vuole tornare”, che dolore per il Milan

E’ successo a margine della sfida di Champions League tra l’Inter e il Bayern Monaco. Dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio

Sandro Tonali continua a far parlare di se. Il centrocampista italiano si è messo in mostra con la maglia azzurra della Nazionale in occasione del match di San Siro di Nations League, contro la Germania. Un gol nel suo stadio, che ha fatto impazzire tutti.

Sentimenti contrastanti tra i tifosi del Milan, che sognano ancora il suo ritorno. Tra molti c’è la convinzione che prima o poi il centrocampista farà ritorno in rossonero, per vestire nuovamente la maglia con i colori che più ama. Non sarà certo una missione facile, considerando che il Newcastle non se ne priverà così facilmente. Servono parecchi soldi e gli incastri giusti. Servirà soprattutto del tempo.

In questi giorni, però, il nome di Sandro Tonali viene costantemente accostato alla Juventus. Una sofferenza per i sostenitori del Milan, che non vedrebbero chiaramente di buon occhio un suo approdo a Torino. Sarebbe, chiaramente, anche peggio se dovesse vestire il nerazzurro dell’Inter.

“Tonali perfetto per l’Inter”, ma c’è un problema

Ieri a Sky Sport, nel corso della trasmissione dedicata alla Champions League, si è fatto il nome di Tonali proprio per i campioni d’Italia. E’ stato Di Canio a parlarne: “Sandro Tonali è il profilo perfetto. Per quello che ha detto Marotta è il profilo giusto. Con qualche manovra della loro, dovrebbero prenderlo. In mezzo nei tre può fare tutto. L’Inter sarebbe coperta negli anni a venire, lui vuole tornare in Italia, ha grande voglia di farlo”

Dichiarazioni che non sono piaciute a Boban, che ha voluto riportare tutti con i piedi per terra, manifestando inoltre il proprio dispiacere qualora succedesse per davvero: “E’ un discorso troppo doloroso, smettila subito. Devono pagarlo tanto. La retorica di Marotta è chiara, l’Inter è ormai un’azienda”. Di Canio a questo punto ammette: “Ti voglio fare sanguinare un po’ (sorride, ndr.), so che è irrealistico…”.

Come sottolineato da Boban, però, difficilmente Tonali potrà diventare un profilo da Inter. Non solo perché l’italiano ha già rifiutato i nerazzurri in passato, scegliendo il Milan di Paolo Maldini, ma soprattutto per il fatto che la politica di Oaktree adesso non prevede investimenti del genere. Tonali, dunque, continuerà a giocare altrove