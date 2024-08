@ML – Milan, pronto un doppio colpo: fra presente e futuro

Le ultime sul possibile nuovo colpo. Il Milan non si ferma e pensa al Futuro con altri innesti: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan non si ferma. Il club rossonero è stato tra i più attivi in questa calda estate e dopo l’arrivo di Alvaro Morata, una volta concluso l’Europeo, sono stati acquistati altri tre calciatori. Lo spagnolo ha chiaramente colmato la lacuna offensiva, che si è creata con l’addio di Olivier Giroud. La difesa, invece, è stata puntellata con Emerson Royal e Pavloc.

L’ultimo colpo, infine, Yousoouf Fofana è stato sicuramente il più atteso dal mondo rossonero. Il francese era il centrocampista che mancava da diverso tempo e che potrà dare equilibrio alla squadra. Ma il Milan non appare intenzionato a fermarsi e sta guardando con interesse al mercato dei giovani.

E’ così il Milan Futuro di Daniele Bonera a poter avere nuovi innesti. Il prossimo sarà Demirel Hodzic. Il giovane centrocampista classe 2005, nato in Svezia, ma protagonista con la nazionale Under 19 della Bosnia, è da tempo sul taccuino del club rossonero. Il suo acquisto dal Bologna è ormai ad un passo. Il calciatore, che i rossoblu avevano prelevato dal Göteborg nel 2022, è dunque pronto ad unirsi al Diavolo, per una squadra sempre più competitiva.

Milan Futuro, cresce il valore della squadra di Bonera

Il valore di mercato del Milan Futuro è sempre più in crescita, grazie ai tantissimi giovani che hanno già una valutazione importante.

Basta così visitare il sito specializzato TransferMarkt per vedere un po’ la situazione e accorgersi che solo il costo del cartellino di Francesco Camarda è di ben dieci milioni di euro. Il giovane centravanti, che sabato potrebbe essere convocato da Paulo Fonseca, si è già messo in mostra, segnando una doppietta nella sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Novara. Spicca anche Alex Jimenez, con i suoi 4 milioni e Kevin Zeroli con 2 milioni. Non ha ancora un valore di mercato, invece, Mattia Liberali. Il giovane fantasista, però, è destinato a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista e il suo prezzo è dunque destinato a schizzare alle stelle. Ma il Milan Futuro non si ferma e nella squadra allenata da Daniele Bonera potrebbe presto aggregarsi anche Silvano Vos, dall’Ajax, pronto a fare la spola con la prima squadra. Anche lui è un centrocampista classe 2005. Transfermarkt lo valuta 2,5 milioni, ma gli olandesi vorrebbero incassare sugli otto milioni di euro dalla sua cessione. Piace anche al Reims, ma il 19enne ha detto sì al Milan.