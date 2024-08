Offerta rifiutata, il Milan resta di sasso: salta il colpo

Il Milan si ritrova a fare i conti con un clamoroso no in sede di mercato: il gioiello si allontana definitivamente dai rossoneri

Il pareggio contro il Torino ha lasciato più ombre che luci. A Paulo Fonseca il compito di ricercare la quadra, provando a comprendere gli errori in campo ma prima ancora quelli che lo stesso portoghese sembra aver commesso nello scegliere l’undici anti granata. Ad ogni modo a dare una mano all’ex allenatore del Lille potrebbe essere, ancora una volta, il calciomercato estivo.

Dopo Morata, Pavlovic ed Emerson Royal la società rossonera si è portata a casa un talento come Youssouf Fofana che i tifosi del ‘Diavolo’ non vedono l’ora di ammirare nel rettangolo verde. Il francese potrebbe non essere stato l’ultimo innesto in una mediana che non ha ancora mostrato un’identità ben definita. A maggior ragione se, come sembra, sia Adli che Pobega dovessero salutare Milanello la prossima settimana.

Koné del Borussia Monchengladbach rimane la primissima possibilità che Paulo Fonseca vorrebbe volentieri incorporare nel gruppo rossonero. Ma non è finita qui. Tra le chances che il ‘Diavolo’ sta sondando da qui a fine agosto ce n’è una che riguarderebbe la difesa. Con l’addio di Pierre Kalulu si torna a pensare all’idea che porterebbe un nuovo centrale difensivo a Milanello.

Milan, salta l’affare: proposta già rifiutata

La dirigenza di Via Aldo Rossi deve tuttavia fare i conti con un rifiuto che – secondo indiscrezioni – potrebbe per il momento chiudere una pista che da Casa Milan speravano potesse prendere tutt’altra piega.

Secondo quanto riferito da ‘Sporx’ pare infatti che la società rossonera abbia avviato un primo tentativo per Mikayil Faye, talentuosissimo centrale classe 2004 in forza al Barcellona. La proposta del ‘Diavolo’, circa 20 milioni di euro, è stata già rispedita al mittente. E così sembra che a certe condizioni l’affare proprio non si farà. I catalani al momento non sembrano orientati a privarsi del ventenne senegalese che l’anno scorso ha racimolato 35 presenze con 4 gol.

A questo punto non è escluso che i vertici di Via Aldo Rossi possano orientarsi su altri profili. Quella della difesa, a maggior ragione dopo la recente disastrosa prestazione di Thiaw, rimane una questione in sospeso che andrà risolta il prima possibile. Giorni bollenti, il tanto decantato da Ibrahimovic settimo giorno si avvicina e le novità per la rosa di Fonseca potrebbero non essere finite qui.