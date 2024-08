E’ successo ancora, saltato di nuovo tutto: Milan senza pace

Notizia davvero pessima per il Milan e per i propri tifosi. L’operazione di mercato salta sul più bello: si deve rifare tutto da capo.

Il Milan ha cominciato la stagione 2024-2025 balbettando. La squadra allenata da Paulo Fonseca, nonostante un’estate di preparazione molto promettente, ha pareggiato al debutto in campionato contro il Torino a San Siro. I rossoneri hanno seriamente rischiato il k.o., rimontando due reti soltanto nei minuti di recupero.

Una cosa rinfranca i tifosi rossoneri, certamente poco felici del pareggio iniziale. Ovvero il mercato estivo ancora aperto fino al prossimo 30 agosto, che potrebbe portare ancora qualche sorpresa in casa Milan. Finora i colpi in entrata del club rossonero sono stati quattro, ma nelle ultime ore si sta avvicinando un giovane innesto, quello dell’olandese Silvano Vos dell’Ajax.

Ma ogni operazione possibile last-minute dovrà essere finalizzata solo dopo l’uscita di uno o più esuberi. La rosa del Milan è ancora ricca di calciatori che non rientrano nei piani di Fonseca e si sta lavorando per alleggerirla da tali pesi, soprattutto economicamente parlando. Una delle suddette uscite sembrava già ormai conclusa e definita, ma nelle ultime ore ha subito uno stop che ha sorpreso il Milan stesso.

Milan basito: si complica la cessione dell’esubero

Il Milan aveva apparecchiato tutto il necessario per la partenza di Fodé Ballo-Touré, uno dei tanti esuberi ancora in squadra. Il terzino senegalese, arrivato nel 2021 dal Monaco per circa 5 milioni di euro, non ha mai convinto nella sua avventura rossonera. Preso come vice-Theo Hernandez, ha dimostrato di avere diversi limiti in fase offensiva e lo scorso anno era stato persino ‘parcheggiato’ al Fulham.

Nei giorni scorsi sembrava ormi fatta per il trasferimento di Ballo-Touré al Saint-Etienne, ovvero il club francese che ha tra i massimi dirigenti l’ex rossonero Ivan Gazidis. La squadra dei Verdi è alla ricerca di un laterale sinistro di difesa e sembrava averlo trovato nell’esubero milanista. Ma qualcosa è andato storto.

Secondo Footmercato l’operazione sarebbe saltata definitivamente nelle ultime ore. Tutta colpa della discrepanza tra la proposta di ingaggio del Saint-Etienne e le pretese degli agenti di Ballo-Touré. Quest’ultimo infatti non ha accettato uno stipendio a ribasso, rispetto al milione di euro netto che percepisce al Milan fin dal suo ingaggio.

Un mancato accordo che fa saltare un’uscita molto importante per il Milan, che magari avrebbe potuto cercare sul mercato un nuovi vice-Theo una volta ceduto a titolo definitivo il senegalese. Il Saint-Etienne tra l’altro ha già trovato un’alternativa, chiudendo per il terzino francese Pierre Cornud del Maccabi.