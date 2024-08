Il Milan sorpassa l’Inter, i rossoneri piazzano il super colpo sul gong

La società rossonera prepara un affare da urlo allo scadere: Inter distrutta, Ibrahimovic lo convince a venire al Milan

Un’estate esplosiva che può chiudersi col botto. Il Milan guarda con cauto ottimismo agli ultimi giorni di agosto, con una grande idea che sta prendendo corpo e che lascerebbe a bocca asciutta Beppe Marotta. I rossoneri sono pronti ad un colpo stratosferico: e l’Inter, a questo punto, rischia una clamorosa beffa.

Il calciomercato rossonero è stato caratterizzati da lampi che, seppur ponderati nel tempo, hanno portato una ventata di aria nuova a Milanello. Alvaro Morata, nonostante l’infortunio muscolare che lo terrà ai box per le prossime settimane, è stata una scelta portata con forza avanti dallo stesso Zlatan Ibrahimovic. È lo svedese il ‘garante’ del mercato rossonero, un simbolo del milanismo che ha promesso massimo impegno per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una rosa degna del ‘Diavolo’. E così è stato perché in difesa hanno varcato i cancelli di Milanello prima Pavlovic e poi Emerson Royal, due talenti dal rendimento garantito per i quali la dirigenza di Via Aldo Rossi non si è svenata.

E se in mediana qualcosa potrebbe ancora muoversi con il profilo di Koné del Borussia Monchengladbach che piace tantissimo ai vertici di Casa Milan, allo stesso modo qualcosa di grosso sta avanzando per quel che concerne l’attacco rossonero. Un’occasione da urlo, condivisa proprio con l’Inter, che potrebbe tra pochi giorni tingersi definitivamente di rossonero. Il Milan si prepara alla stretta finale, con buona pace di Beppe Marotta.

Ma quale Inter, lo prende il Milan: colpo da urlo

Il mercato di tanto in tanto presenta occasioni più uniche che rare. Calciatori che, in rotta di collisione coi loro club di appartenza, si ritrovano messi alla porta, magari pure a prezzo di saldo. Ed è certamente questo il caso di Federico Chiesa, da tempo scaricato ufficialmente dalla Juventus.

Il classe ’97 lo scorso anno ha segnato 10 gol e firmato 3 assist in 37 apparizioni in maglia bianconera. Il mancato rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025 non fa altro che porre il figlio d’arte come una potenziale occasionissima di fine agosto. L’Inter ci sta lavorando da tempo, consapevole di avere il gradimento di Chiesa che dopo il burrascoso divorzio con la Juventus vuole subito tornare protagonista in una grande squadra.

Occhio però al Milan che, parallelamente, non ha mai smesso di valutare l’acquisto del 26enne genovese. Una pedina che risulterebbe utilissima agli ordini di Fonseca e per la quale il club di Cardinale ha pronta un’offerta da avanzare a Giuntoli nelle ultimissime ore di agosto. Per 10 milioni di euro Chiesa potrebbe effettivamente diventare un nuovo calciatore rossonero: la dirigenza del ‘Diavolo’ è pronta a sprintare verso il colpo dell’estate.