Leao-Barcellona, annuncio ufficiale: spazzato via ogni dubbio

Fine delle discussioni: arriva l’annuncio ufficiale da parte del Milan sulla questione Leao al Barcellona. Tutti i dettagli

Nelle ultime ore in Spagna non si è parlato d’altro che del presunto interesse del Barcellona per Rafael Leao. In merito a queste voci non ci sono mai stati dubbi: il portoghese, a meno di offerte indecenti (e cioè vicine alla sua clausola rescissoria da 175 milioni), non si muove da Milano.

E adesso è arrivato anche l’annuncio ufficiale in merito. Intercettato da El Chiringuito TV all’esterno di Milanello, Giorgio Furlani ha chiuso ogni tipo di discorso in merito a questa indiscrezione. L’amministratore delegato ha risposto alle domande del giornalista spagnolo senza esitazione e il succo del suo discorso è molto semplice: Leao non si tocca, al 100%. Una conferma di quanto vi abbiamo raccontato anche nelle ultime ore: il Milan non ha mai pensato alla cessione del suo numero 10, soprattutto non alle cifre che sono circolate.

Leao non si tocca, l’annuncio di Furlani

Alla domanda se Leao giocherà con il Barcellona la nuova stagione, la risposta di Furlani non lascia spazio ad interpretazioni: “No!“. Inoltre, ha ribadito che “resterà sicuramente al Milan, al 100%“. Insomma, nessuna sorpresa ma, al tempo stesso, una conferma importante che le voci non sono altro che semplici speculazioni da ultimi giorni di mercato.

Furlani ha anche aggiunto che “no, non chiederà di andar via. Soddisfatto?“, così da chiudere definitivamente ogni questione. Leao resterà al Milan per il sesto anno e sarà per lui un’opportunità importante di miglioramento. I dettami tattici di Fonseca potrebbero aiutarlo ad incidere di più, anche se il debutto contro il Torino non è stato dei migliori con almeno tre gol sbagliati troppo facilmente.

Questione di condizione: il portoghese migliorerà e, anzi, potrà fare anche meglio rispetto alle ultime stagioni. Per lui in estate si era parlato di una pista araba, ma niente di concreto: solo qualche contatto e niente più. Il Barcellona, invece, è seriamente interessato a Federico Chiesa: i contatti con la Juventus sono frequenti in queste ore e si potrebbe arrivare ad un accordo. Potrebbe quindi risolversi così la questione dell’ex Fiorentina, che non ha ancora trovato squadra. Nessun dubbio invece su Leao: è del Milan e resterà qui, e sarà anche uno dei capitani.