Quanto incassa il Milan dalla cessione di Kalulu alla Juve, tutti i dettagli

Ecco quanto incassa il Milan dalla cessione di Pierre Kalulu alla Juventus. I bianconeri hanno acquistato in prestito il francese

Un addio tribolato. Quello di Pierre Kalulu non è stata una cessione semplice. Il francese ha rischiato di far saltare l’affare dopo che Milan e Juventus avevano raggiunto un accordo per il suo trasferimento.

Come vi abbiamo raccontato, l’ex Lione ha messo in ‘attesa’ il club bianconero, decidendo di prendersi del tempo prima di dare una risposta definitiva. Ha così voluto parlare con Fonseca, il suo entourage e chiaramente Thiago Motta. La chiacchierata con il tecnico della Juve non ha dato i frutti sperati: Kalulu voleva garanzie di giocare titolare, ma ha solo incassato la fiducia e la stima dell’ex Bologna. Dopo qualche giorno di riflessione, che ha indispettito non poco i bianconeri, Kalulu ha così deciso di accettare la Juve, forse anche perchĂ© nel frattempo non arrivate offerte migliori, nonostante un presunto interessamento da parte dell’Atalanta.

Milan, Kalulu alla Juventus: la nota dei bianconeri

Un trasferimento, dal Milan alla Juventus, che come raccontato, avviene a condizioni favorevoli per i bianconeri, che acquistano in prestito il giocatore. Il Diavolo dalla cessione di Kalulu potrĂ incassare una somma di poco superiore ai 20 milioni di euro, ma c’è la possibilitĂ concreta che il francese ritorni alla base:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la societĂ AC Milan per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierre KazeyeRommel Kalulu Kyatengwa a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni, pagabili in due esercizi. L’accordo prevede inoltre la facoltĂ da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 14 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrĂ essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi“.

La nota della Juventus, dunque, non lascia piĂą dubbi: il giocatore si trasferisce a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo. Una condizione che non piaceva a Kalulu, ma anche ai tifosi. La possibilitĂ , dunque, di rivedere il francese a Milano esiste. DipenderĂ tutto da come andrĂ questa stagione con Thiago Motta alla guida. Kalulu è stato uno dei giocatori simbolo dello Scudetto, venendo schierato centrale al fianco di Fikayo Tomori. Poi ha vissuto anni tribolati per via di alcuni infortuni. Ora è tutto nelle mani dell’ex Bologna