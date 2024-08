Tutto programmato in casa Milan: l’ultimo colpo arriverà il 30 agosto

Calciomercato agli sgoccioli ma niente paura, il Milan ha già deciso tutto: nuovo rinforzo per Paulo Fonseca.

Una volta quelli erano i giorni del Condor in casa Milan ma anche dopo l’addio di Adriano Galliani, avvenuto ormai da tempo, le strategie non sembrano essere cambiate troppo tra le fila rossonere. Idee chiare e mossa pronta da parte della compagine allenata da Paulo Fonseca che sta vivendo questi ultimi giorni di calciomercato come una specie di partita a scacchi.

Manca poco più di una settimana alla fatidica data del 30 agosto, l’ultimo venerdì del mese sarà un giorno determinante per i club di tutta Italia che sperano di non avere rimpianti. Discorso che vale anche per lo stesso Milan che nel corso delle sessione estiva di trattative ha dovuto rimescolare un po’ le proprie carte e le proprie strategie.

Dirigenza al lavoro, il primo compito è quello di sfoltire la rosa e solo dopo si potrà mettere la ciliegina sulla torna. Nuovo nome in arrivo per i meneghini che hanno però bisogno di cedere: sono almeno due i giocatori che hanno già preparato le valigie e appaiono pronti per salutare Milano.

Milan, doppia cessione e colpo last minute: ecco di chi si tratta

Fare spazio è l’obiettivo principale per il club meneghino che ha da tempo sviluppato un debole per il calciatore Manu Koné. Centrocampista nato e cresciuto in Francia nel 2001, ma di origini ivoriane, gestito dalla Excellence Sport Nation, agenzia che tra gli altri cura gli interessi anche di Mike Maignan. Contratto in scadenza nel 2026 per lui che sembra però pronto a lasciare i tedeschi del Borussia Monchengladbach già in questo sessione estiva di calciomercato.

Per il Milan può rappresentare l’ultimo colpo in entrata, perfetto da chiudere il 30 agosto, ma come detto prima c’è bisogno di vendere. Questo è il motivo che ha spinto i meneghini a mettere sul mercato due centrocampisti di sua proprietà, uno di questi è Yacine Adli. Arrivato nel 2021 dal Bordeaux per 9 milioni di euro ma mai veramente dentro al progetto rossonero.

Oggi si parla di addio e nei suoi confronti si è fatto avanti il Brentford che ha offerto 12 milioni di euro. Destinazione però rifiutata dal francese. Sorte simile anche per Tommaso Pogeba, cresciuto nelle giovanili del Milan, ma ora a caccia di una nuova sistemazione visto che gli estimatori in Serie A non mancano. Solo dopo queste due cessioni il club di Fonseca affonderà il colpo Koné.