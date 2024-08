Affare fatto, il Milan lo ha preso dal Bologna

Il Milan ha chiuso una nuova operazione di mercato: la dirigenza lo ha preso dal Bologna, è un grande colpo

Il calciomercato estivo si avvia verso la sua naturale conclusione ed intanto il Milan continua ad essere tra le società più attive. Permettere a Fonseca di avere le giuste alternative in ogni zona del campo è la priorità di Moncada, Furlani e Ibrahimovic: in tal senso, qualcosa si sta muovendo in quel di Via Aldo Rossi.

La firma di Fofana, inseguito per mesi, non sarà stata l’ultima dell’estate rossonera. Il ‘Diavolo’ sembra infatti intenzionato a valutare proposte dall’Arabia Saudita per Ismael Bennacer che, allo scadere, potrebbe finire per essere sostituito. Manu Konè, gioiello del Borussia Monchengladbach che sembrerebbe essersi già promesso al Milan: manca solo l’incastro perfetto con la cessione dell’ex Empoli. Ad ogni modo occhio pure all’attacco visto che con l’infortunio di Morata – lo spagnolo rimarrà ai box per circa tre settimane – le opzioni convincenti agli ordini di Fonseca scarseggiano. La prova di Jovic contro il Torino è stato insufficiente mentre per quanto suggestiva, l’opzione Camarda già contro il Parma appare comunque remota.

I piani per il presente sono chiari, con la cessione di Kalulu alla Juventus che sembrerebbe una volta per tutte aver stabilizzato la retroguardia a disposizione dell’allenatore portoghese. Ma Fonseca, insieme alla dirigenza, sta monitorando anche profili più giovani e futuribili che potrebbero molto presto trovare spazio in prima squadra. A tal proposito il club rossonero ha praticamente chiuso un’operazione interessante con il Bologna: il colpo è per il Milan futuro, si tratta di un indiscutibile talento.

Milan Futuro, ecco un altro colpo: arriva dal Bologna

Dopo la firma dell’ex Inter Samuele Longo il Milan ha ‘retrocesso’ anche Origi e Ballo-Tourè, mettendoli a disposizione di Daniele Bonera per il Milan Futuro in attesa di eventuali novità dal mercato.

Novità che invece sono già arrivate per quel che riguarda il prossimo affare del ‘Diavolo’. L’esordio contro l’Entella si avvicina ma intanto, stando a quanto riferito dal giornalista Daniele Longo e ripreso da Milan Zone su ‘X’, il club rossonero ha praticamente chiuso per Demirel Hodzic, centrocampista svedese di 19 anni sotto contratto con il Bologna fino all’estate 2026. Costo del cartellino circa 300mila euro, più diversi bonus elevati.

Un’operazione portata avanti dal responsabile del Milan Futuro Jovan Kirovski, uomo di fiducia di Zlatan Ibrahimovic che aveva portato il gigante di Malmoe anni fa ai Los Angeles Galaxy. Un innesto di qualità per il gruppo allenato da Daniele Bonera che a questo punto si ritroverà una pedina importante a centrocampo e che potrebbe avere subito un’impatto importante in Serie C.