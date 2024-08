Dal Milan al Monza, un’altra cessione: in dirittura d’arrivo

Il Milan sta per concludere un’altra cessione, stavolta al Monza: l’affare è in dirittura d’arrivo e libererà spazio nella rosa

Sono giorni caldi per il mercato del Milan, che ha tutte le intenzioni di consegnare a Paulo Fonseca una rosa completa in tutti i reparti. Sono arrivati quattro giocatori che alzano di parecchio la qualità della rosa, tutti molto apprezzati dall’allenatore portoghese. Tre su quattro giocheranno da titolari già contro il Parma.

Pavlovic, Emerson Royal e Fofana non vedono l’ora di scendere in campo. In teoria lo vorrebbe anche Morata, fermo ai box per un infortunio muscolare almeno fino a dopo la sosta. Fuori contro Parma e Lazio, dunque, ma i rossoneri sono attivi per cercare un altro attaccante. Prima, però, vanno completate delle cessioni.

Al Milan ci sono banalmente troppi giocatori e Fonseca inevitabilmente dovrà lasciare qualcuno fuori dalla lista Champions. Ecco perché alcuni andranno piazzati nei prossimi giorni, come Yacine Adli, decisamente fuori dai piani del tecnico, ma anche Ismael Bennacer e Luka Jovic. Sono giocatori che al Milan hanno fatto il loro tempo e non avranno moltissime occasioni, ma va trovata la formula giusta. Mentre per un altro esubero la cessione è praticamente certa e potrebbe addirittura formalizzarsi nelle prossime ore.

Milan, Terracciano andrà via: c’è il Monza

Il giocatore in questione è Filippo Terracciano, duttile difensore acquistato dal Verona per 4,5 milioni di euro lo scorso gennaio più 1 milione di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Anche lui non rientra nei piani di Fonseca, sebbene abbia dei margini di miglioramento. Ma il Milan vuole puntare su giocatori più pronti sulle fasce e in mezzo alla difesa.

Quindi la dirigenza del club rossonero ha deciso che Terracciano andrà via. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Monza, che ha espresso un concreto interesse per il difensore, che verrebbe presto in prestito. I brianzoli hanno necessità di fare acquisti dopo gli addii illustri di questa estate e tra i due club, manco a dirlo, c’è uno splendido rapporto.

Terracciano ripartirebbe, dunque, dal Monza. Avrebbe la possibilità di mettersi in mostra in un ambiente più tranquillo, con una società forte che punta sui giovani. Classe 2003, al Milan ha giocato solo 6 partite la scorsa stagione tra campionato e coppe. Al Verona, invece, ne aveva giocate ben 19, gli manca la continuità che al Monza sarebbe certamente garantita. Non resta che attendere, di sicuro il club rossonero non si opporrà alla sua partenza dopo l’arrivo di Emerson Royal.