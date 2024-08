La scelta è fatta: dice no ad Hamilton, colpo di scena

Per tutti i tifosi della F1 c’è stato grande stupore nell’apprendere che il sette volte campione del mondo ha ricevuto un rifiuto

Manca sempre di meno alla conclusione del campionato 2024 di Formula 1 con Max Verstappen che guida sempre la classifica piloti e attende di riuscire a raggiungere la matematica certezza della vittoria di un nuovo titolo mondiale. In questo fine settimana del 25 agosto torneranno inoltre le gare con il Gran Premio in Olanda a Zandvoort, dopo la fine della sosta estiva che è durata un mese.

Per un campione di questo sport come Lewis Hamilton ci saranno adesso le ultime dieci corse alla guida della sua Mercedes che per molti anni è stato il punto di riferimento all’interno della F1. Il pilota inglese aveva infatti già annunciato all’inizio di questa stagione che nel 2025 si sarebbe trasferito alla Ferrari per la gioia di milioni di tifosi della Rossa. Ora però è giunta la notizia di un grande rifiuto che riguarda Hamilton e che ha lasciato a bocca aperta moltissimi fan.

Lewis Hamilton pronto al passaggio in Ferrari: mancherà però un suo fidato aiuto

In queste ore è giunta una notizia che per certi versi può lasciare sorpresi tanti appassionati del mondo della Formula 1. Con il passaggio, sempre più vicino, di Lewis Hamilton in Ferrari si attendeva di comprendere chi sarebbero stati i suoi uomini di fiducia che si sarebbero spostati a Maranello assieme a lui. Alla guida della vettura con il Cavallino Rampante il sette volte campione del mondo troverà come compagno Charles Leclerc, anch’esso un grande idolo dei tifosi della Ferrari.

La notizia che lascia un po’ di stupore riguarda Peter Bonnington, detto anche “Bono” tra gli addetti ai lavori. Si tratta di un ingegnere di pista che – secondo quanto riportato da planetf1.com – riceverà una promozione all’interno della scuderia Mercedes e non seguirà quindi Hamilton nella sua nuova avventura a Maranello.

Per il pilota britannico si tratta di una perdita non da poco visto che “Bono” era un suo uomo di grande fiducia fin dai tempi in cui iniziò a guidare la Mercedes. Ora in Ferrari dovrà quindi tentare di ricreare un rapporto forte con gli ingegneri presenti a Maranello e con tutta probabilità il suo nuovo ingegnere di pista dovrebbe essere Riccardo Adami che fino ad oggi ha lavorato con Carlos Sainz.