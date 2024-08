@ML – Addio Milan, è tutto fatto: resta in Serie A

Il Milan si appresta a salutare il giocatore, che continuerà a militare in Serie A, disputando anche la Champions League: il punto

E’ tutto fatto per il suo trasferimento. Il calciatore lascia il Milan, ma non la Serie A. L’accordo è arrivato nella nota, con il centrocampista che ha dato il via libera al trasferimento. Già nelle prossime ore si svolgeranno le visite mediche prima di poter mettere nero su bianco.

Dopo Pierre Kalulu, così, Paulo Fonseca saluta un altro calciatore, che non rientrava nei suoi piani né in quelli della società. Le convocazioni per la partita contro il Torino, d’altronde, erano state un segnale davvero chiaro. Il tecnico portoghese lo aveva escluso per scelta tecnica.

Stiamo chiaramente parlando di Tommaso Pobega, che insieme a Yacine Adli, è pronto a fare le valigie. Per l’italiano, però, è già, di fatto, arrivata la fumata bianca. Accordo nella notte con il Bologna e addio ormai scritto. Il calciatore si trasferirà in Emilia-Romagna in prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo dunque snellisce la rosa e il prossimo dovrebbe essere proprio il francese. L’ex Bordeaux ha ricevuto offerte da Qatar e Arabia Saudita, ma spera di poter continuare a giocare in Europa. Si aspetta dunque che i sondaggi dalla Premier League diventino qualcosa di più, ma il suo agente sta lavorando per trovare una sistemazione anche in altri campionati, Bundesliga e Ligue 1.

Calciomercato Milan, non solo Pobega: attesa per Bennacer

Il Milan è così in attesa di novità su Yacine Adli, che difficilmente indosserà ancora la maglia del Milan. Novità che potrebbero arrivare anche per quanto riguarda Ismael Bennacer.

Il Diavolo non ha certamente alcuna intenzione di svendere l’algerino, che può lasciare l’Italia per una cifra sui 40 milioni di euro. E’ questa la valutazione che ne fa il Milan, ma al momento nessuno si è presentato con tale offerta. dall’Arabia Saudita sembra essere finito il tempo delle vacche grasse, il mercato però può cambiare in fretta. Ismael Bennacer, contrariamente, a quanto successo con Adli e Pobega, non è stato certo messo da parte. Sabato ha giocato titolare e sarà una pedina importante se non dovesse essere ceduto. L’algerino ha aperto al trasferimento in Arabia Saudita, ma non forzerà la mano, trovandosi bene a Milano. I prossimi giorni capiremo cosa succederò, ma nel frattempo il Diavolo è pronto a prendere Silvano Vos