Ok solo al prestito secco: può andare via dal Milan

Il Milan apre alla cessione in prestito secco di un suo calciatore che finora era stato ritenuto incedibile da Fonseca.

In attesa di capire se ci sarà spazio per un altro colpo in entrata, in casa Milan si pensa alle operazioni in uscita con i rossoneri pronti a valutare alcune partenze in questa ultima settimana di trattative.

Chiuso il mercato in attacco con il Milan pronto a puntare su Jovic come vice Morata, in casa rossonera si valuta un altro colpo a centrocampo per regalare a Paulo Fonseca un mediano che sappia coniugare quantità e qualità. In questo senso si pensa a Manu Koné del Borussia Moenchengladbach, sul quale però è forte l’interesse da parte della Roma. Prima di operare in entrata però, il Milan dovrà chiudere alcune cessioni per sfoltire la propria rosa ed abbassare il monte ingaggi. Nelle ultime ore si è aperto alla possibilità di cedere un calciatore in prestito nonostante fino a pochi giorni fa fosse considerato incedibile.

Calciomercato Milan, cessione in prestito secco: ok in arrivo

Filippo Terracciano potrebbe partire in prestito secco. La scelta di Fonseca di puntare su Saelemaekers come terzino sinistro al posto di Theo Hernandez ha fatto capire all’ex Verona di essere sceso nelle gerarchie. Il Como, fino a qualche giorno fa ha insistito molto per portare il classe 2003 alla corte di Fabregas ed il Milan potrebbe dare l’ok per una partenza in prestito secco.

Il duttile difensore (può essere utilizzato anche sulla linea dei mediani) aveva attirato l’attenzione di diverse squadre lo scorso gennaio con il Milan che si è assicurato il suo cartellino per poco più di 4 milioni di euro. Alla corte di Pioli ha trovato però poco spazio e, nonostante un pre campionato vissuto spesso da titolare, non sembra essere una delle prime scelte di Fonseca.

Il Milan non vuole depauperare l’investimento fatto pochi mesi fa e sembra pronto a dare al calciatore l’opportunità di giocare con maggiore continuità. La trattativa con il Como ha avuto un rallentamento deciso nelle ultime ore con i lariani che sono ad un passo dall’acquisto di Sergi Roberto.

Non mancano però le pretendenti per Terracciano con il giocatore che è seguito con attenzione da Torino, Genoa e lo stesso Verona che lo riporterebbe volentieri “a casa”. Il Milan non vuole perdere il controllo del cartellino e sembra essere disposto a cedere il calciatore solamente in prestito secco.