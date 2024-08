Lo ha sorpassato, grande soddisfazione per il tifoso rossonero Djokovic

Novak Djokovic continua a togliersi grandissime soddisfazioni: il noto tifoso rossonero può esultare per il sorpasso

Il tifoso del Milan più vincente al mondo continua a macinare record su record, conquistando traguardi sempre più importanti e prestigiosi che rendono onore alla sua carriera e al suo immenso talento. Passano le settimane, i mesi, gli anni, ma Novak Djokovic resta sempre lì, al numero uno, o nei pressi, del ranking ATP, a dimostrazione di una carriera probabilmente ineguagliabile e che si è arricchita, nelle ultime ore, di un altro incredibile sorpasso.

Il tennista rossonero è un campione senza eguali, senza tempo, senza limiti. E lo dimostra con i fatti, non solo a parole. Basti pensare che in questi giorni, anche senza giocare, in attesa di poter tornare in campo agli US Open, è riuscito a conquistare un nuovo traguardo straordinario, l’ennesimo, arrivato peraltro a pochi giorni dal trionfo di Parigi che ancora fa venire la pelle d’oca a tutti i suoi tifosi.

Stavolta a servirgli la possibilità di un nuovo record sono stati però i suoi rivali, e in particolare quelli scivolati anzitempo durante la corsa al Masters 1000 di Cincinnati. Le eliminazioni di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev nel torneo dell’Ohio hanno permesso infatti a Nole di mantenere la seconda posizione in classifica. E con essa, di ottenere un altro record prestigioso che in pochi avrebbero potuto immaginare.

Djokovic, sorpasso e record: nessuno come il serbo, risultato incredibile

Considerando che, stando così le cose, Djokovic resterà almeno secondo nel ranking ATP almeno fino alla fine degli US Open, il tennista serbo è già certo di collezionare almeno 597 settimane tra i primi due giocatori della classifica. Un risultato pazzesco, in grado di confermare, più di ogni altro numero, la straordinaria longevità di cui è riuscito a beneficiare.

E ovviamente un risultato del genere gli permette anche di stabilire un record. Nessun giocatore era infatti mai riuscito prima d’ora ad arrivare a un numero così alto di settimane nei primi due posti del ranking.

Il detentore del primato era infatti Rafa Nadal, fermo a 596 e probabilmente destinato a veder scappare Nole anche in questa particolare graduatoria. Il sorpasso ormai è inevitabile e, salvo imprese che andrebbero oltre l’epica sportiva, definitivo.

Una notizia amara per i tifosi di Nadal, ma anche e soprattutto l’ennesima dimostrazione di come Djokovic sia riuscito a scavare un solco profondo, a livello numerico, tra se stesso e ogni altro rivale avuto nella sua carriera. E questo è un dato che, al di là del tifo e delle preferenze, non potrà mai essere messo in discussione da nessuno.