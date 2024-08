Svolta decisiva, il Milan è pronto a chiudere per il nuovo colpo

Il Milan continua a muoversi sul mercato e al di là di quanto dichiarato da Fonseca prima della sfida con il Torino, gli acquisti non sono ancora conclusi

Furlani e Ibrahimovic stanno cercando di capire come migliorare ulteriormente la rosa rossonera, anche a costo di vendere alcune pedine importanti. In particolar modo ce n’è uno che adesso potrebbe dire addio.

Alla vigilia dell’esordio in campionato Paulo Fonseca era stato chiaro: “Con Fofana si chiude il nostro mercato”. Parole di circostanza che avevano lasciato presagire che per i rossoneri la rosa fosse ormai completa. D’altronde numericamente con gli innesti di Emerson Royal, Morata, Pavlovic e il centrocampista francese l’ex tecnico della Roma poteva dirsi soddisfatto. Come si sa, però, le vie del mercato sono infinite e con esse anche le chance di creare trattative lampo in giro per il mondo.

Uno dei nomi che potrebbero lasciare Milanello proprio in questo finale di sessione è Bennacer. Il regista algerino è corteggiato dall’Arabia Saudita e starebbe ascoltando le offerte che gli sono giunte. L’ex calciatore dell’Empoli è sicuramente una pedina importante ma non fondamentale. Dopo l’infortunio al ginocchio forse non è tornato più ai suoi massimi standard e qualche riflessione in tal senso è stata fatta. Inoltre la corte della Saudi Pro League è molto golosa a livello economico sia per il calciatore che per il Milan.

Il Milan insiste per Manu Koné: può essere lui il sostituto di Bennacer

Come riportato nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera. A suo avviso la corte per Bennacer da parte degli arabi è molto concreta e potrebbe portare nei prossimi giorni ad una fumata bianca.

Ovviamente in quel caso a Paulo Fonseca servirebbe un altro centrocampista e il nome individuato è quello di Manu Koné del Borussia Mönchengladbach. Sul francese classe 2001, reduce dai Giochi olimpici di Parigi, c’è anche la Roma di De Rossi.

Si potrebbe prospettare quindi un duello di mercato tra le due squadre italiane per strappare il forte mediano ai tedeschi. La richiesta del club di appartenenza è di oltre 20 milioni di euro, ma con una formula vantaggiosa si può arrivare anche ad una dilazione di pagamento. Vedremo chi sarà alla fine a spuntarla per Koné e se veramente sbarcherà in Serie A.